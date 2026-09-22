La Agencia de Defensa Jurídica del Estado hizo una advertencia en el marco de una audiencia de conciliación que se adelanta en la Procuraduría tras una eventual demanda por cuenta de millonario contrato que celebró la Aeronáutica Civil para mejorar varios aeródromos, contrato firmado durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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El contrato, que superó los 360.000 millones de pesos, estaba orientado a mejorar los aeródromos de los municipios de La Primavera, Cumaribo, Bahía Solano y Magüí Payán, donde se desembolsó el 50 por ciento de los recursos sin las previsiones técnicas o la verificación de avances en los proyectos.

El director de la Agencia, Germán Calderón España, hizo en la advertencia insistir en que la realidad jurídica y la crisis financiera que vive el país podrían agravarse ante la eventual controversia en el proceso de conciliación que se adelanta por el multimillonario contrato, principalmente porque se hizo en un momento complejo para Colombia en materia económica.

“No se ajusta a una realidad jurídica, de la crisis presupuestal y económica que tiene el país por cuenta de decisiones que trajeron consecuencias muy graves en relación con el patrimonio público y lo que tiene que ver con los principios de transparencia y deberes objetivos de velar por el cumplimiento de los contratos estatales”, dijo el director.

Advierte Calderón España que el principal problema está justamente en la cantidad que representan esos contratos y cómo, según el funcionario, de manera irresponsable se entregaron anticipos millonarios sin verificar el avance de los proyectos, lo que podría representar claramente un detrimento patrimonial para la nación.

“Se paguen, por ejemplo como en este caso, esos valores tan cuantiosos desde el punto de vista económico y financiero, sin ejecuciones constatadas y verificadas por cuenta de quienes deben hacerlo porque simple y llanamente aquí hasta un estamos en un riesgo de detrimento patrimonial”, advirtió Calderón España.

La Agencia de Defensa Jurídica del Estado Foto: Colprensa

Respecto a esta situación, en la Procuraduría se adelanta una audiencia de conciliación y el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado le pidió a la Aeronáutica Civil enviar toda la información a la Fiscalía y la Contraloría para que se adelanten las investigaciones que correspondan.