Cancillería aclara que persona mencionada en investigación de la Fiscalía sobre red de falsificación de documentos no hace parte de la entidad

El Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que, tras el anuncio de la Fiscalía de la captura de una red de falsificación de documentos de identidad para beneficiar a personas extranjeras, en la que supuestamente había involucrados funcionarios, se aclaró que uno de los mencionados no hace parte de la Cancillería.

Desarticulan organización criminal transnacional que se dedicaba a la expedición de documentos de identificación falsos

“De acuerdo con la verificación realizada por la entidad, la persona mencionada en el comunicado de la Fiscalía General de la Nación no tiene calidad de funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores ni tiene vínculo laboral, contractual o de cualquier otra naturaleza con el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, explicaron.

Según dijeron desde la Cancillería, la persona a la que hace referencia la Fiscalía pertenece a la Gobernación del Huila, que en el marco del convenio interadministrativo suscrito por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para la producción de los pasaportes cuenta con autonomía administrativa, por lo que es la autoridad departamental quien debe disponer del funcionamiento de la oficina de pasaportes.

“Entre las obligaciones establecidas en el convenio interadministrativo se encuentra la de contar de manera permanente con el personal suficiente, idóneo y debidamente capacitado para atender el volumen de expedición de pasaportes, con experiencia en atención al ciudadano y que cumpla con los niveles de servicio y la capacidad establecidos por el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores”, aclararon desde la entidad.

Asimismo, dijeron que el cumplimiento de esta obligación corresponde a la entidad territorial que es la responsable de la selección, vinculación y permanencia del personal que presta los servicios en las oficinas de pasaportes.

Se trataba de una red criminal que expedía documentos falsos. Foto: Registraduría - API

“Es importante precisar que las oficinas de pasaportes que operan bajo este esquema territorial cuentan con la participación y gestión de las entidades departamentales, mientras que el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del Fondo Rotatorio y de las dependencias competentes, ejerce las funciones que le corresponden como autoridad nacional en materia de pasaportes, de conformidad con el marco legal y administrativo vigente”, mencionaron.

De todas maneras, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores afirmaron que han venido trabajando conjuntamente con la Fiscalía para aclarar esta situación y que se pueda continuar con el esclarecimiento de estos hechos.

“La entidad ha mantenido plena disposición frente a los requerimientos de las autoridades y continuará prestando la colaboración necesaria dentro del marco de sus competencias”, dijeron.

Y pidieron que se aclare que no se trata de una persona vinculada a la Cancillería.