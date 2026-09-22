Abelardo De La Espriella rompió el protocolo y envió inesperado mensaje a la prensa: así fue el particular episodio

Una agitada agenda de trabajo tuvo el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en las últimas 24 horas, ya que el lunes de esta semana lideró un consejo de ministros en la Casa de Nariño y, luego, en la noche de ese mismo día, se desplazó a Santa Marta para encabezar un consejo de seguridad.

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Y pasadas unas horas, pero ya de este martes, De La Espriella sostuvo una reunión bilateral con la mandataria de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, quien lo visitó en Barranquilla.

Allí se acordaron varias medidas, entre ellas, el fortalecimiento de la cooperación en seguridad, desarrollo y lazos comerciales entre Colombia y Costa Rica.

Sin embargo, el presidente De La Espriella, al término de la declaración conjunta con su homóloga de Costa Rica, rompió el protocolo. En el trayecto para salir del salón donde se había realizado el encuentro bilateral, le envió un mensaje a la prensa.

“Excúsenme el sol, ya les mandamos a poner carpitas, estamos mejorando”, expresó el mandatario colombiano.

Frente a la reunión con la presidenta de Costa Rica, el mandatario colombiano publicó un mensaje en su cuenta personal de X: “Recibí en Barranquilla a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su primera visita al exterior como jefa de Estado”.

“Fue un encuentro entre dos naciones hermanas, unidas por valores, desafíos y el propósito de construir una región más segura, próspera y con mayores oportunidades para nuestros pueblos”, expresó De La Espriella.

También afirmó: “Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la relación entre Colombia y Costa Rica, trabajar de manera articulada y convertir nuestra amistad histórica en resultados concretos para nuestros ciudadanos. Presidente Fernández: gracias por escoger a Colombia para esta importante visita. Costa Rica tiene en nuestro país un amigo y un aliado”.