“Despilfarro”, “vagabundería”: minAgricultura denunció que gobierno Petro le dejó 25 asesores que ganan millones; “no los conozco ni quiero conocerlos”

El ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, hizo una preocupante radiografía de su sector este martes, 22 de septiembre, en un debate de control político en la Comisión Quinta del Senado.

“¿Por qué no me molesta que hayan recortado el presupuesto en un 32 %?”, preguntó el ministro. Y respondió: “Porque ese recorte se hizo en la Agencia Nacional de Tierras, en la Agencia de Desarrollo Rural y en Ministerio de Agricultura, donde más se despilfarraron los dineros en estos cuatro años. Eso es una vagabundería”.

En medio del debate, Dangond le manifestó al senador Agmeth Escaf, del Pacto Histórico, que tiene 25 asesores de 12 millones de pesos mensuales “que me dejó la señora Martha Carvajalino. No los conozco, no los quiero conocer. Y no los necesito. 25 asesores de 12 millones mensuales, repito. Es una irresponsabilidad con los productores del campo”, reiteró.

Martha Carvajalino, entonces ministra de Agricultura, durante la alocución presidencial en Ibagué. 3 de octubre de 2025. Foto: Presidencia / Transmisión de Youtube

También habló de la compra de tierras del pasado gobierno. “Fincas sin papeles y desnudas”, resumió Dangond.

“Cometieron doble falta, no cerraban los negocios y entregaban las fincas sin papeles. Pero, además, las entregaban desnudas, eso quiere decir que no les entregaban un paquete tecnológico, no los capacitaban antes, no les entregaban un crédito para que desarrollaran un proyecto productivo”, destacó.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, y César Pachón, director saliente de la Agencia de Desarrollo Rural (ADR). Foto: X: @indadangond / Dinero

En medio de su intervención, el ministro reveló un episodio ocurrido el 8 de agosto, horas después de que lo posesionara el presidente Abelardo De La Espriella.

Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, en debate de control político en la Comisión V de Senado Foto: Comisión V / Youtube

“A la Agencia de Desarrollo Rural le quitaron un 41 %. Me tocó bajarme del avión el 8 de agosto cuando venía de Cali de posesionarme y metérmele con la Policía a (César) Pachón porque estaba todavía haciendo torcidos ahí, un sábado y un domingo, cuando el Consejo de Estado les había prohibido habilitar los fines de semana y puentes para trabajar con las entidades. Alcancé a salvar 292.000 millones de pesos con la presión de los medios. Sin embargo, me dejó un contrato de 10.400 millones de pesos para cuidar la represa de Ranchería, pero no la puso a operar. Cuatro años para cuidar una presa. Es una vergüenza lo que hizo este señor en esta entidad”, denunció el ministro de Agricultura.

El funcionario también describió la frontera agrícola que recibió del gobierno Petro: “Cercada por grupos armados, cultivos ilícitos y la extorsión que afecta a ganaderos y agricultores en todo el país”.

Además, afirmó que “nos dejan este regalito, miren la frontera agrícola de Colombia. Por un lado, los grupos armados, y por el otro lado, la coca. Le dejan a uno encerrado en una ‘coquita’ para crecer, con la extorsión a lado, porque aquí no hay ganadero y agricultor en Colombia que no pague extorsión. Este es el triste panorama del sector agropecuario que hemos encontrado nosotros en un mes a nivel general”.

Juan Espinal. Foto: Cortesía prensa Juan Espinal

El senador Juan Espinal, del Centro Democrático, recogió algunos de los datos entregados por los funcionarios. “El Dr. Indalecio Dangond manifestó que encontró un convenio por más de 190.000 millones el cual se evitó, además la entidad (ANT) pasó de tener 692 contratistas en el 2022 a 1698 en el 2026, también encontró 18 asesores que se ganaban más de 16 millones, entre ellos una pastora que prestaba servicios espirituales. Entre el 1 de enero al 7 de agosto se contrataron prestaciones de servicio por más de 114.000 millones”, aseguró.