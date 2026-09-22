Abelardo De La Espriella entregó conclusiones de la reunión con la presidenta de Costa Rica desde Barranquilla

El presidente Abelardo De La Espriella sostuvo una reunión bilateral con su homóloga costarricense, Laura Fernández Delgado, en un encuentro de alto nivel que se llevó a cabo en la sede de gobierno de Barranquilla.

Dentro de los principales acuerdos a los que llegaron los dos mandatarios se encuentra el fortalecimiento de la lucha en contra de la criminalidad y grupos narcoterroristas.

Por medio de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano indicó: “Recibí en Barranquilla a la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, en su primera visita al exterior como Jefa de Estado”.

“Fue un encuentro entre dos naciones hermanas, unidas por valores, desafíos y el propósito de construir una región más segura, próspera y con mayores oportunidades para nuestros pueblos”, manifestó.

Además, dijo: “Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la relación entre Colombia y Costa Rica, trabajar de manera articulada y convertir nuestra amistad histórica en resultados concretos para nuestros ciudadanos. Presidenta Fernández: gracias por escoger a Colombia para esta importante visita. Costa Rica tiene en nuestro país un amigo y un aliado”.

Entre tanto, De La Espriella dio una declaración conjunta con la presidenta de Costa Rica.

“A través de ese Escudo de las Américas vamos a articular las capacidades de nuestras naciones para proteger al hemisferio del crimen organizado transnacional. Porque nuestra estrategia no puede limitarse a interceptar cargamentos de droga. Tenemos que perseguir de manera decidida a las organizaciones criminales, desmantelar sus estructuras y especialmente golpearlos donde más les duele, el bolsillo en sus finanzas, seguir el dinero, identificar el lavado, perseguir los patrimonios criminales, cerrarles las rutas financieras, quitarles los recursos con los que compran armas corrompen instituciones y financian la violencia y el terrorismo”, subrayó.

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