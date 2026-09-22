María Fernanda Cabal dice que ve al Centro Democrático “perdido”, “pendenciero”, y habla de Paloma Valencia: “La equivocación”

La ex precandidata presidencial María Fernanda Cabal no oculta su distanciamiento con el Centro Democrático, partido político del que hizo parte durante 20 años, pero del que separó cobijas a comienzos de 2026, cuando renunció molesta por la forma en que se adelantó el proceso de escogencia del candidato presidencial en diciembre de 2025.

En el programa El pasillo político, de Bumbox, con Blu Radio, se refirió al comportamiento del Centro Democrático frente al Gobierno De La Espriella en su primer mes de mandato.

“Siento que, en la medida en que el presidente De La Espriella con sus éxitos, con los pactos que haga con los gremios del sector productivo, tumbando esos decretos y porquerías que dejaron Gustavo Petro y todo su gabinete de izquierdópatas, eso le va dando legitimidad al Gobierno y le va dando aprobación al presidente ante el Congreso”, dijo. Eso, añadió, fue lo que hizo Álvaro Uribe cuando llegó a la Presidencia por primera vez y no tenía partido político.

El Debate, con María Fernanda Cabal ex senadora del Centro Democrático. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

A juicio de Cabal, quien está en un escenario incómodo en el escenario político hoy, es el Centro Democrático. “La tiene más incómoda es el Centro Democrático, lo veo más perdido, muy pendenciero. Paloma Valencia repitiendo los mismos errores. Sigue navegando sobre una equivocación que le costó la presidencia y al mismo partido político su imagen”.

Y siguió: “Cuando usted pierde el vínculo con el electorado que lo ha acompañado por décadas está perdiendo su base electoral, está dejando de ser atractivo y tiene un costo. Hoy, quien tiene el escenario más complejo es el Centro Democrático que prefirió hacer acuerdo con el Pacto Histórico para poner presidente del Senado ante el desafío de un gobierno que llegó envalentonado”.

Las controversias— añadió- no importan. “Me gusta que haya peleas en lo que se creía es la derecha. Me gusta la discusión. Es sana mientras no sea con balas. Me gustan las controversias”, dijo.

Afirmó que cuando una persona pierde el vínculo con el electorado que lo ha acompañado por décadas, “usted está perdiendo su base electoral. Está dejando de ser atractivo para el electorado y eso tiene un costo”.

Recordó que el espacio de la derecha, en la campaña presidencial de 2026, lo ocupó Abelardo De La Espriella porque su partido, el Centro Democrático, no permitió que fuera ella.

Cabal también se refirió sobre si Álvaro Uribe es un “socialdemocráta”, como lo describió el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez.

Enrique Gómez Martínez y Álvaro Uribe Vélez. Foto: SEMANA.

“Por supuesto, él es socialdemocrátca, tiene una formación liberal llena de perjuicios frente a lo que vivió en su época”, respondió la exsenadora.

El Debate, con María Fernanda Cabal ex senadora del Centro Democrático Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Tuve esas discusiones con Álvaro Uribe. A veces se reía, otras se molestaba”, afirmó.

También se refirió a los nombramientos en el gobierno de Abelardo De La Espriella. “No hubiera nombrado a todos los ministros, había nombrado de 19 a 13 para después elegir 11 y luego 9. Es mucho más fácil fusionar ministerios que tener esta clase burocrática que solo le sirve a esta clase politiquera”, dijo.

Reconoció que le “encanta” el ministro de Defensa de Abelardo De La Espriella. “Es un hombre con mucha grandeza. También me encanta el canciller Omar Bula. Le tengo mucho cariño a Rodrigo Lara Restrepo. Compartí con él mi primer Congreso. Tengo afinidad con algunos. Me fascina el director nacional de la Policía.

Al contrario, dijo que no está de acuerdo con la política del gobierno de Abelardo De La Espriella que no le permite a los ministros hablar con la prensa.