Esta es la carta que le envió Ricardo Roa a la Fiscalía a pocos días de la acusación por la campaña Petro Presidente

La defensa del expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, radicó en las últimas horas una carta ante la Dirección Especializada Contra la Corrupción de la Fiscalía General.

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La misiva, firmada por el abogado Juan David León, fue enviada a pocos días de la acusación contra Roa Barragán por las presuntas irregularidades en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En la misma se advierte que el expresidente de la estatal petrolera está atento al proceso penal y a las citaciones que realicen las autoridades judiciales.

Fiscalía puso de presente cómo la campaña Petro Presidente 2022 manipuló y alteró los reportes financieros ante el Consejo Nacional Electoral. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/kf5rnBMQb3 — Revista Semana (@RevistaSemana) May 8, 2026

“Debo manifestar, en principios de la buena fe y de lealtad procesal, que el doctor Roa Barragán, contrario a lo manifestado, no tiene proyecto alguno de viajar al extranjero —temporal ni permanentemente—”, señala uno de los apartes.

Igualmente, se cita que en las audiencias de imputación de cargos el expresidente de Ecopetrol ha estado presente de forma virtual.

“Su intención ha estado guiada por el respeto de las instituciones y la participación directa en el proceso; motivación que no ha sufrido ni sufrirá ningún cambio, pues su compromiso con el esclarecimiento de la verdad es absoluto”, añade.

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El expresidente de Ecopetrol fue citado para el próximo 30 de octubre por el delito de violación de los topes o límites de gastos de campañas electorales.

El caso tiene relación con las presuntas irregularidades en las fuentes de financiación y presentación de documentos ante las autoridades electorales de la campaña Petro Presidente 2022, de la cual Roa Barragán fue el gerente.

“Usted, en su condición de gerente administrador financiero de la campaña Petro Presidente habría dirigido, manejado y autorizado este gasto ejecutado en esta etapa electoral”, señaló el fiscal en referencia a la primera vuelta presidencial que se adelantó en mayo de 2022.

“Bajo esa condición, la campaña habría ejecutado gastos reales por un valor de 29.924 millones de pesos, suma que superó el límite máximo que era de 28.500 millones de pesos”, citó el delegado teniendo en cuenta los lineamientos fijados por el CNE.

Con esta acción, se generó un exceso de 1.388 millones de pesos para la primera vuelta. “Para esa misma etapa, la campaña, en su cabeza como gerente, reportó en Cuentas Claras gastos por valores de 28.384 millones de pesos, es decir, por debajo de lo que realmente habían gastado”.

Ricardo Roa tiene otro proceso pendiente por el delito de tráfico de influencias por las presuntas irregularidades en la compra de un apartamento en el exclusivo sector del Chicó, en el nororiente de Bogotá.