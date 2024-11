Este es el exclusivo apartamento donde vive el presidente de Ecopetrol y que ha desatado polémica: Ricardo Roa dice que no invirtió $2.300 millones en remodelarlo

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, habló en exclusiva con SEMANA y entregó detalles de su apartamento, ubicado sobre la calle 92 en Bogotá y que ha estado en medio de la controversia, porque costó 1.800 millones de pesos, una cifra considerada como baja frente a otros apartamentos del mismo edificio, cuyo valor es mucho más alto.

Era propiedad de Serafino Iacono, un reconocido empresario del sector de hidrocarburos, pero Roa dejó claro que la propiedad la adquirió en 2022, cuando él no era presidente de Ecopetrol. Y tampoco sabía —según él— que el apartamento era de propiedad del empresario venezolano, porque siempre habló con una inmobiliaria, relató a SEMANA.

“Es un bien que adquirimos por una decisión que tomamos juntos, en agosto de 2022. Decidimos cambiar el apartamento donde vivíamos. Inicialmente empezamos a buscar con el propósito de vivir en Medellín, porque, supuestamente, yo iba a ocupar un cargo importante en ISA. Y en esa búsqueda, cuando no se dio lo de ISA, pensamos en Bogotá. En septiembre hicimos una oferta de compra de un apartamento en la 84, arriba de la Circunvalar, teníamos prácticamente la oferta lista, pero nunca llegó la persona con la que íbamos a suscribir esa promesa de compraventa. Por eso se nos presentó esta alternativa”, contó.

Los 1.800 millones del apartamento están justificados, según Roa. “Era un apartamento normal, con problemas, estaba abandonado. Nos dijeron que llevaban más de cinco años tratando de venderlo y por eso vimos una buena oportunidad de comprarlo. Fue hacia octubre de 2022″, manifestó.

“En esa época ni siquiera sabía que sería candidato a la presidencia de Ecopetrol. Yo estaba más planillado para ser el presidente de ISA. Nunca, durante la negociación, supe que el dueño de este apartamento era el señor Serafino Iacono (empresario del sector de hidrocarburos). Siempre interactué con un abogado que dijo ser el representante legal de una firma inmobiliaria de compra y venta de inmuebles. Se firmó la escritura en diciembre de 2022 (el 11 de abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol)”, añadió.

La remodelación del apartamento también tiene su controvertida historia, según le dijo Roa a SEMANA, porque hoy el tema está convertido en un problema judicial que dirime su abogado.

“Acá vino una persona que es diseñadora de interiores, hizo una propuesta que era sencilla, para hacerse en un tiempo breve, pero se fue demorando más y más. Se fueron haciendo algunas mejoras. No hay remodelación. Yo le he dicho al periodista Daniel Coronell (quien ha hecho denuncias sobre el controvertido apartamento) que no es una remodelación. Aquí no se cambiaron ni baños ni cocinas, se forraron las puertas y se hicieron tres muebles. Además, se sacó una gran cantidad de muebles, vidrios y estructuras abandonadas. Usted puede ver: le construyeron un mueble, dos muebles que se cambiaron, el piso se pulió y se pintó. La supuesta remodelación no fue más. Arriba se pusieron un par de pérgolas en la terraza, unas estructuras con vidrio, madera y ya. Y ese jardín que ve acá”, manifestó.

La remodelación costó 2.300 millones de pesos, insistió SEMANA.

“Ese es un poco el conflicto en el que estamos, la controversia con la persona que nos hizo las mejoras. No nos ha pasado ni las cuentas. No aguanté más la discusión y puse a mi abogado para que interactuara con esa persona y llegaran a un acuerdo. Empezamos pactando un cupo, un monto para las mejoras de 300 millones de pesos. Después, fue cambiando porque pasó el tiempo, había mucha gente acá trabajando, puliendo los pisos, pintando las paredes, poniendo enchapes en las puertas, tumbaron un pequeño muro y se amplió la puerta de la cocina. Esas son las mejoras. No hay más, puede darle una vuelta al apartamento”, dijo.

“Nunca hubiéramos tomado una decisión si fuera ese el valor de la remodelación. Que la remodelación valiera más que el apartamento, a todas luces, no iba a ser ni racional ni lógico. Yo procuro en mi vida no tomar decisiones irracionales ni ilógicas. Creo que nos alcanzaba para otro apartamento”, dijo.

Versiones de prensa apuntan a que por la remodelación ya se habrían pagado 2.000 millones y faltarían 300, la cifra de la controversia.

“No. No le he pagado eso, nunca le he pagado eso, nunca voy a pagar un valor de eso. Quiero cerrar ahí el tema porque le di traslado al abogado para que trate de resolver el conflicto en el menor tiempo posible”, respondió.

