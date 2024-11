Sigue la novela de Ecopetrol y los escenarios cada vez son peores. Esto es lo que está pasando en la petrolera

Pero no han sido las únicas señales. La renuncia a un prometedor negocio en Estados Unidos, conocido como el proyecto Oslo, con Oxy, la creciente injerencia del Ejecutivo en las decisiones internas que pone en riesgo su gobierno corporativo, y la fractura en la junta directiva, que culminó con la salida de dos miembros, han intensificado las preocupaciones. A esto se suma la situación del presidente de la empresa, quien enfrenta, por un lado, una investigación del Consejo Nacional Electoral (CNE) por su presunta responsabilidad en la gerencia de la campaña Petro Presidente, que habría excedido los topes permitidos, y, por otro lado, denuncias de conflictos de interés y la supuesta participación de su pareja en negocios relacionados con la compañía, acusaciones que Roa ha rechazado categóricamente.

¿Qué pasa en Ecopetrol? Según fuentes consultadas por SEMANA, el gran problema es que el presidente Petro no cree en el petróleo ni en el gas, y la empresa, en más del 80 por ciento, es del Estado colombiano. Además, Roa fue su jefe de campaña. A ello se suma que las velocidades en materia de transición energética son distintas entre lo que pasa en el mercado y lo que piensa el mandatario, quien cree que la transición será de apenas unos años y hay que acelerarla. Pero los estimativos internacionales aseguran que la demanda de petróleo en 2050 será similar a la de ahora y solo después empezará a bajar.

Hoy Ecopetrol tiene limitaciones. Por una parte, no puede ingresar al negocio de energía eléctrica, pues, al quedarse con el control de ISA, la regulación no le permite integrar las operaciones de transmisión y generación. Pero, por otra parte, se han impuesto varias líneas rojas que vienen desde el Gobierno: no al fracking ni a nuevos contratos de exploración. Y también empiezan a aparecer dificultades jurídicas para los grandes proyectos de gas.