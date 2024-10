Derrota para Ricardo Roa: perdió tutela con la que pretendía frenar investigación del CNE por presunta financiación irregular de la campaña de Petro

Roa pretendía que “se ordenara a la CNE [que] proceda a resolver la solicitud de archivo que su apoderado judicial radicó el pasado 3 de agosto de 2023, y que, según su dicho, no se ha resuelto hasta la presentación de este mecanismo residual, 11 de octubre de 2024″, según la sentencia.

SEMANA conoció que la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá “denegó la protección constitucional”. Y en sus argumentos expresó que “la Sala no encuentra que la autoridad cuestionada (CNE) haya incurrido en alguna de las situaciones de configuración de alguna causal de procedencia de la acción de tutela”.

Para el Tribunal, “la acción de tutela no es el medio idóneo para lograr el archivo de la aludida investigación y/o controvertir las decisiones de la administración dentro del trámite de un proceso electoral, como reclama Ricardo Roa”.

Además, dejó claro que no puede concederse las pretensiones dado que no se cumple con el elemento de la subsidiariedad, “pues con anterioridad se debe agotar el conducto regular, es decir, acudir a la autoridad para exponer las irregularidades que ahora aduce; circunstancia que no se ha verificado en este asunto, por cuanto aún se encuentra en trámite la notificación de la resolución 05175 del 8 de octubre de 2024″.