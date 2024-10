La estrategia de defensa de Ricardo Roa: SEMANA documentó los incumplimientos en el Congreso. El silencio, su principal arma

El Consejo Nacional Electoral le formuló pliego de cargos porque gerenció la campaña del hoy Jefe de Estado y, al parecer, violó los topes electorales por 5355 millones de pesos. Además, la firma petrolera que hoy dirige no goza de buena salud financiera y las autoridades le ponen la lupa a dos posibles conflictos de intereses del alto funcionario: los negocios de su novio, Julián Caicedo, y el apartamento que le compró en un precio “ganga” al petrolero Serafino Diácono, con intereses en el negocio de gas en Colombia.

Aún así, Roa optó por guardar silencio, alejarse de la prensa, burlarse del Congreso y no asistir a sus debates de control político. El presidente Gustavo Petro, también investigado como candidato en el CNE por la presunta financiación irregular de su campaña, guarda silencio frente a las actuaciones del directivo.

Ricardo Roa, José David Name y Julián Caicedo, pareja de Roa. | Foto: FOTO1 Y 2: SEMANA/FOTO3: AUTOR ANÓNIMO.

Esta semana Roa demostró que su silencio es su principal defensa y que no tiene interés de contarle al país cómo avanza Ecopetrol, pese al ruido que crece como espuma y que apunta a que una de las empresas más importantes del país estaría dando un salto al vacío.

El senador del Partido de la U, José David Name, citó este jueves 17 de octubre por tercera vez a Roa y no logró sentarlo en la Comisión Quinta del Senado , que se ocupa de asuntos de minas y energía. “No huirá para siempre” , prometió el senador barranquillero, visiblemente molesto porque el presidente de la compañía, nuevamente, lo dejó plantado.

Desde el 1 de agosto de 2023, Name ha buscado citar a Roa a la Comisión Quinta. Aunque en ese momento pretendía que explicara la estrategia y desafíos de la transición energética, no lo consiguió. “No lo voy a esperar más, ni a Ecopetrol ni a su presidente”, dijo Name.