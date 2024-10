Roa no asistió a debate en el Congreso: “No pretendíamos hablar de su pareja, aunque está metido en todos los negocios”, dijo el senador Name

En la Comisión Quinta del Senado hay preocupación por la caída en picada del precio de las acciones de Ecopetrol. Por eso, este miércoles, 16 de octubre, el presidente de la empresa, Ricardo Roa, fue citado a un debate de control político. Sin embargo, no se logró porque el alto directivo no asistió.

El senador del Partido de La U José David Name no ocultó su molestia y, después de entregar cifras y documentos sobre la difícil situación por la que atraviesa la firma petrolera, se fue lanza en ristre contra Roa.

“Yo nunca había visto a un funcionario público que estuviera tan inmerso en cuestionamientos como Ricardo Roa. Ya esta Comisión se ha aplazado en muchas ocasiones . Yo quiero, secretario, que usted me informe sobre cuál es el paso a seguir y las acciones disciplinarias. Le exijo que envíen a la Procuraduría para que tome el organismo de control acciones del caso. Como Ricardo Roa no vino y le puse ‘Ricardo virtualmente’, le digo: ‘hola, Ricardo, ¿cómo estás?’”.

Y añadió: “Veo que la senadora Isabel Zuleta se salió del recinto. Yo, me comprometí con ella que este no sería un debate ni personal ni contra la pareja sentimental del doctor Ricardo Roa, aunque está metido en todos los negocios”.

Name se mostró extrañado por la no presencia de Roa, pese a las cifras complejas de la firma petrolera.

“Voy a hacer un pequeño resumen porque como no vino hoy el presidente de Ecopetrol, el Partido de La U decidió citarlo a la plenaria del Senado a ver hasta cuándo va a poder huir Ricardo Roa. Él no va a poder huir todo el tiempo. Yo, personalmente, le enviaré una carta a la procuradora Margarita Cabello diciéndole dos cosas: una, que me extraña que no envíe un debate tan importante como este a funcionarios de la Procuraduría; segundo, que exijo que se le abra una investigación disciplinaria al presidente de Ecopetrol”, manifestó.