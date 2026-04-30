Álvaro Uribe respondió a la polémica: ¿sería ministro de Defensa de Paloma Valencia?

Paloma Valencia, candidata presidencial del Centro Democrático, encendió una polémica en el país, luego de plantear la posibilidad de que Álvaro Uribe tomara las riendas del Ministerio de Defensa en un eventual gobierno. Su fórmula vicepresidencial, Juan Daniel Oviedo, mostró oposición a esa idea frente a la opinión pública y abrió una nueva grieta.

Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo envían mensaje de unidad en medio de diferencias sobre Uribe como MinDefensa

En un evento público, a Valencia se le escuchó decir: “Yo tengo visto un ministro. Yo necesito que los antioqueños me lo convenzan. Yo quiero al presidente Uribe repitiendo la seguridad democrática”. Algunos ciudadanos recibieron con optimismo la situación, otros salieron a reprocharla.

La reacción que más llamó la atención fue la de Oviedo, quien marcó distancia con la determinación en conversación con el director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina: “No, no me parece que sea el mensaje, y se lo dije a ella anoche, pero hay que respetarla”.

Frente a la polémica que se armó, el expresidente Álvaro Uribe se refirió al hecho en una entrevista con Noticias RCN en la mañana de este jueves, 30 de abril.

Álvaro Uribe. Foto: Guillermo Torres / Semana

Al ser cuestionado, él manifestó que se encuentra muy viejo y sugirió que, de ganar las elecciones, Paloma Valencia podría tomar el liderazgo del Ministerio de Defensa, con el que pretende retomar el control del orden público, afectado por las redes de narcotráfico, las disidencias de las Farc, el ELN y el Clan del Golfo, entre otros actores ilegales.

“Yo estoy muy viejo. Paloma es una mujer tan capaz que se puede llevar el Ministerio de Defensa para la Presidencia y ejercerlo ella misma. Si en otra vida yo fuera ministro de Defensa, pues no habría problema porque invitaría a Juan Daniel como viceministro y le delegaría muchas funciones”, dijo el exmandatario.

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Es decir, Uribe no estaría considerando participar en esa cartera en una eventual administración de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo.