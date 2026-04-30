Sergio Fajardo publicó un video en el que lanza duros dardos contra Abelardo de la Espriella. El candidato de centro explica por qué le dice “fantoche” al candidato de la derecha.

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Primero, aparece un video en el que De la Espriella habla de Fajardo en estos términos: “Un señor que ha sido candidato varias veces a la presidencia ... y él me ha atacado. Yo he dicho solamente que tengo un problema de forma con el doctor Fajardo: el día que se peine y se ponga cinturón, ya yo no tengo más problema con él”.

“¿Ven lo que dice? Las cosas que habla son pura M", responde Fajardo.

El candidato de centro también habló de un encuentro que sucedió entre ambos en un pasillo. De la Espriella aseguró en una entrevista que Fajardo había querido evadirlo. “Cuando íbamos saliendo en la Universidad de la Sabana, en el encuentro de gobernadores, le di la mano y es como si hubiese visto al diablo. No daba para pronunciar palabra. El tipo estaba tembloroso. Le dije, “¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me encanta saludarte”. No fue capaz de decirme nada".

Fajardo publicó el video de ese saludo y dijo: “Falso, tramposo, inventando mentiras, tratando de lucirse porque no tiene nada para decir realmente”.

Sergio Fajardo criticó a Abelardo de la Espriella por su versión sobre un saludo durante un encuentro en Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/Lz1GsUl5Nk — Revista Semana (@RevistaSemana) April 30, 2026

Allí se ve a los dos saludandose de manera tranquila. “Yo te quiero saludar, Sergio, si no hay ningún problema”, le dije De la Espriella. “Mucho gusto. Nunca te había visto personalmente”, le responde él. “Tampoco yo”, dije Fajardo de nuevo. Tras preguntas de rigor ¿Cómo estás? ¿Cómo le va?, la conversación sigue.

De la Espriella le cuenta a Fajardo que su gente le dijo que él estaba ahí y que si quería verlo. “No, yo lo saludo, no hay problema”, narra el candidato de derecha. Y el de centro le responde: “En peores nos hemos visto”.

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Al final la despedida es muy cordial. “Encantado, que esté de muy bien, bien mucha suerte”, dice uno. “Gracias. Que esté muy bien”, responde el otro.

Fajardo luego habla del debate de RCN. “Ayer por primera vez estuve sentado al lado del señor y ustedes van a ver porque tiene que sacar cortinas de humo, sacar bodegas para decirme mentiras, solo miren y escuchen para que comparen”, dice Fajardo.

Ahi se ven apartes del debate. De la Espriella dice: “Yo no vengo del servicio público, yo no tengo la experiencia que tiene el doctor Fajardo”. Luego, Fajardo corta en el video unos apartes en los que se ve al candidato de la derecha dandole vuelta a algunos temas especificos de la infraestructura. “La diferencia está clara, nítida", concluye Fajardo.