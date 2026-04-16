Los gobernadores tuvieron su primer encuentro con los candidatos presidenciales para conocer las propuestas que ellos preparan para las regiones del país, territorios que han tenido una difícil relación con la administración de Gustavo Petro por los reclamos que han hecho algunos mandatarios locales pidiendo ser escuchados.

La cita fue convocada por la Federación Nacional de Departamentos (FND) y dejó ver cómo está la relación de los aspirantes a la Casa de Nariño con los mandatarios, con quienes tendrán que conversar durante un año y medio en el último lapso de su mandato. Los que atendieron el llamado fueron Paloma Valencia, Claudia López, Sergio Fajardo, Roy Barreras, Abelardo de la Espriella y Luis Gilberto Murillo.

El punto que marcó la jornada fue la ausencia de Iván Cepeda. Al candidato del Pacto Histórico lo invitaron a través de congresistas del Pacto Histórico, de importantes excandidatos presidenciales que se sumaron a su proyecto y con las instancias oficiales de su campaña.

Iván Cepeda no asistió a cita clave con los gobernadores en cumbre para escuchar propuestas para las regiones

Es más, la misma presidenta de la FND y gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, asegura que le escribió a Cepeda a su chat personal, sin embargo, él no llegó al encuentro cuando su participación sí estaba dentro de la agenda. El candidato se defendió diciendo que jamás confirmó su participación en el evento y que su interlocución con los gobernadores se ha dado en espacios más cerrados.

En la FND, para asegurarse tener todos los puntos de vista sobre el país, convocaron a Luis Gilberto Murillo para ocupar su espacio en la agenda, quien terminó siendo el último en presentar sus propuestas para las regiones.

Roy Barreras y su polémica petición a los gobernadores. Las reacciones en redes no se hicieron esperar

Hubo varios retratos. De la Espriella llegando en helicóptero al campus de la Universidad de la Sabana, donde se realizó el encuentro; los guiños de Roy Barreras a los gobernadores para que intenten extender su periodo como mandatarios, buscando unificarlo con el del presidente; y varios aplausos que se llevaron De la Espriella y Valencia.

Casi todos los invitados llegaron tarde por la congestión vial de Bogotá en medio de un día lluvioso, pero llamó la atención el arribo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, al recinto. Rendón entró mientras De la Espriella hacía su intervención y recibió del candidato un saludo especial para el mandatario antioqueño.

La gobernadora y presidenta de la FND, Cortés, informó que las 32 gobernaciones del país trabajaron en la construcción de un libro blanco en el que plasmaron las necesidades de los territorios y que le será entregado a los candidatos. “Tenemos un propósito claro: que las regiones dejen de ser un discurso y se conviertan en una prioridad para quienes gobiernan el país”, expresó. Un punto innegociable de ese documento es la descentralización.

La cita ocurrió instantes después de que la Corte Constitucional determinara que el Gobierno tendrá que devolver casi $200.000 millones de los impuestos que creó con la primera emergencia económica, dinero que le hace falta a las arcas del Estado, pero que los mandatarios locales reclamaban desde hace varios meses.