El cardenal de Colombia, monseñor Luis José Rueda: “El Gobierno Petro puede estar distrayéndose en la campaña electoral de 2026”

“Creo que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ya está viviendo la recta final, pero puede estar distrayéndose en lo que viene, que es la campaña electoral de 2026, y puede estar perdiendo fuerza en el servicio para el cual fue elegid o y para los cambios que la comunidad colombiana esperaba. Este es un momento difícil. Yo llamaría a no perder la ruta del servicio al bien común de todos los colombianos, en todos los ámbitos del país, porque, si no, nos va a absorber totalmente el tren, que ya empezó a caminar, de la campaña electoral, y muchas cosas en el país pierden fuerza. Están bajo el riesgo de la distracción”, afirmó monseñor.

“Sí, eso es algo que no ha permitido una continuidad. Alguien puede decir que hay una riqueza y una dinámica. Se puede leer de distintas maneras, pero puede tener un costo en la no continuidad en los procesos que se inician y eso puede jugarles una mala pasada no solo al país, sino al mismo Gobierno”, manifestó.