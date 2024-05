Expediente contra Petro: CNE afirma que se omitió reporte de horas de vuelo. Sadi anuló facturas que expidió a la campaña de 2022

“Esta conducta obedece a una posible manipulación de cifras con el fin de no vulnerar el límite al tope de gastos establecidos por la Corporación” , se lee en el expediente. Quien suscribió ese contrato fue el exgerente de campaña, Ricardo Roa Barragán, quien en la actualidad ejerce como presidente de Ecopetrol.

Sin embargo, el presidente Petro ha negado esas menciones y asevera que durante la contienda no dejó de reportarse ninguna hora de vuelo. “Aquí se quiere avalar un informe de ponencia falso. No hay ninguna hora de avión no reportada. Todo aparece en los gastos de campaña reportados en el momento en que se gasto (sic)”, escribió el mandatario en su cuenta de X.