Roa dice que Petro no tuvo injerencia en el negocio de Ecopetrol con la Oxy. Otra cosa piensa la presidenta de esta multinacional

Al parecer, pesó más la posición ideológica del gobierno del presidente Petro que, de facto , decidió no avanzar en el fracking en el país, a tal punto que no desarrolló los pilotos y, además, promovió una ley para la prohibición de esta práctica de producción de hidrocarburos en el país que, aunque se hundió en la pasada legislatura, el Ministerio de Ambiente quiere presentar de nuevo la iniciativa, incluso recurriendo a la figura del mensaje de urgencia.

¿Qué respondió Roa?

Roa aseguró que un riesgo dentro de las condiciones en las que se venía adelantando este proceso había una no menor. “Después de haberse tomado una decisión para el cierre del negocio, retractarnos habría involucrado una penalidad de 270 millones de dólares. Y esa decisión no la tomaba ni la junta ni la administración, sino el alto gobierno en cabeza del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sensibilizada esa situación fue que se conoció que no iba a ser viable la autorización para esa emisión de deuda de Ecopetrol y por eso la junta directiva tomó la decisión de no continuar con el negocio. Se toma el último día de plazo y coincide con una visita a Piedecuesta a la que asistió el presidente”, dijo.