¿La estocada final? Las empresas distribuidoras y comercializadoras de energía advierten el impacto de una nueva medida

José Camilo Manzur: La situación es bastante crítica. Cada día es peor, toda vez que las deudas, principalmente de los usuarios oficiales y del Gobierno Nacional, en lugar de bajar, se incrementan. Las empresas registraron deudas por $7,6 billones, al cierre de marzo de 2025, con el agravante de que dicha cifra no incluye el costo por fraudes de energía ni por el no pago de algunos usuarios morosos que también pesan sobre las finanzas de las empresas.

J.C.M.: A marzo de 2025, las empresas entregaron subsidios a los usuarios por una suma cercana a $2,9 billones, recursos que el Gobierno Nacional no ha reembolsado. En este punto, ya estamos cerca de $3 billones, y los pagos prometidos por el exministro de Hacienda Diego Guevara, a pesar de su buena voluntad, no se cumplieron plenamente. Entre febrero y marzo solo se giró cerca del 50% del monto prometido. Recientemente el Gobierno anunció que está analizando alternativas para saldar lo correspondiente a subsidios, que es la deuda más apremiante y urgente para nosotros. Los gremios hemos presentado diferentes propuestas para ello. Esperamos que esa voluntad manifiesta del Gobierno se materialice muy pronto porque sin empresas saludables financieramente, se pone en riesgo la prestación del servicio para todos los colombianos, situación que lamentablemente ya se ha visto en algunas regiones.

J.C.M.: En el Presupuesto General de la Nación de 2025 no están apropiados cerca de nueve meses por concepto de subsidios. O sea, así el Gobierno pague la deuda actual, no habría más recursos apropiados para el resto del año. Sobre 2026, apenas inicia el proceso de análisis porque aún no se tiene el detalle de dicho presupuesto, dependerá de las decisiones que tome el Gobierno y de qué iniciativas logra concretar.

J.C.M.: Si no hay más recursos para subsidios por parte del Gobierno, solo se contaría con lo aportado por los estratos 5 y 6, así como por el sector comercial, pagos que se dan como contribuciones mes a mes. De modo que, en este escenario, los impactos en las facturas, más no en las tarifas, de las familias de estratos 1, 2 y 3 serían significativas. Para las familias del estrato 1, por ejemplo, los aumentos en las facturas, por concepto de consumo de energía, podrían estar cercanos al 140% en donde hay más usuarios vulnerables, caso Chocó.

J.C.M.: Sin duda alguna este tipo de medidas, que por cierto establece la normativa, se puede replicar en otras regiones. A veces es difícil, sobre todo en el caso de usuarios protegidos constitucionalmente a los que no se les puede cortar su servicio, caso hospitales, entre otros. Sin embargo, vale recordar que todo usuario oficial está obligado, por ley, a apropiar en sus presupuestos los recursos de servicios públicos y a pagarlos oportunamente. No hacerlo, conlleva falta disciplinaria. Por ello, le hemos solicitado a la Procuraduría General de la Nación sancionar ejemplarmente a estos funcionarios, dado que no están cumpliendo con la ley. Hacerlo puede “meter en cintura” a los funcionarios que no estén dando cumplimiento con dicha apropiación y pago, y que, a su vez, terminan afectando a las comunidades. Estas sanciones podrían generar un efecto positivo para que todos paguen.