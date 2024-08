Ecopetrol detiene planes de expansión en Estados Unidos: ¿Qué pesó más la ideología o la economía?

No hubiera sido un negocio nuevo para Ecopetrol. A finales de la década pasada inició una empresa junto con Occidental (Oxy) , con una inversión de 1.500 millones de dólares, en la que Oxy tenía el 49% y la firma colombiana el 51% y la operación. La idea era producir hidrocarburos bajo la técnica del fracking que en la actualidad representa 13% de la producción de Ecopetrol. Eso quiere decir que, si Ecopetrol no hubiera hecho la operación de 2019, hoy tendría 100.000 barriles menos de producción, y cayendo. Una de las principales motivaciones para que Ecopetrol adquiriera parte de CrownRock era que habría fortalecido su portafolio de activos en una de las cuencas más atractivas del mundo, y en momentos en que especialmente en Colombia, ese portafolio no es muy robusto y viene en declive.