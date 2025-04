Estudio revela que la felicidad organizacional es un elemento clave para potenciar el rendimiento y la sostenibilidad de una empresa

La felicidad organizacional está directamente relacionada con la obtención de resultados positivos y esto se demuestra en III Estudio de Felicidad Organizacional, elaborado por The Dragons Awards of Happiness , con base en más de 200.000 respuestas anónimas de colaboradores de empresas de distintos sectores a nivel global.

“Uno de los hallazgos más reveladores de nuestro estudio es que las empresas con mejores resultados han implementado políticas efectivas que ponen a sus empleados en el centro de sus estrategias. Estas organizaciones han demostrado que la felicidad laboral no es un concepto abstracto, sino un factor determinante en la productividad, la retención del talento y la reputación corporativa” Pedro Galván, Fundador y CEO The Dragons Awards of Happiness.