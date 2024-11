Ricardo Roa asegura que no se le ha pasado por la cabeza renunciar a la presidencia de Ecopetrol

Este lunes , Ricardo Roa Barragán aseguró que no se le ha pasado por la cabeza renunciar a la presidencia de Ecopetrol, cargo en el que se encuentra desde hace un año y medio.

En rueda de prensa, Roa aseguró que no tiene ninguna sanción penal o condena en su contra. Igualmente, advirtió que desde su gestión, en este 2024, Ecopetrol está muy cerca de completar su mejor tercer año en la historia.

“Todos los seres humanos tenemos derecho a que se nos compruebe y se nos demuestre si es que somos delincuentes. Hoy el que les habla no tiene un solo fallo o condena en ninguna instancia“, aseveró Roa.

“Esto con efectos de saber si tengo investigaciones a mis actos, a mis conductas y a mis decisiones. Por esto no voy a renunciar a la presidencia de Ecopetrol”, respondió.

“Por mi conocimiento, por mi experiencia, por mi liderazgo, por mi capacidad. Yo he tenido 15 empresas en Colombia y en otros países, he sido parte de 25 juntas directivas de las más grandes empresas energéticas en Colombia y en Latinoamérica. He estado en seis gobiernos”, señaló.