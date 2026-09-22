Ricardo Roa, expresidente de Ecopetrol: estas serían las razones que lo llevaron a arrendar su lujoso apartamento en Bogotá

Este lunes, 21 de septiembre, el país conoció que el expresidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, había publicitado el arriendo de su lujoso apartamento ubicado en el edificio Entre Parques, en el exclusivo sector de El Chicó, en el norte de Bogotá.

El inmueble salió al mercado en las últimas horas y la inmobiliaria Pizo lo catalogó como “el penthouse más exclusivo de Museo Chicó”.

SEMANA confirmó que Roa decidió poner en renta el penthouse 901, de 400 metros cuadrados, más otros 190 de terraza privada, además de tres habitaciones y la posibilidad de construir una cuarta, por varias razones.

Ricardo Roa puso en arriendo el polémico apartamento 901 en Bogotá. Foto: SEMANA

Una de ellas: no puede venderlo porque la propiedad, cuya compra ha sido polémica, está en la mira de la Fiscalía, que ya le imputó cargos al expresidente de Ecopetrol por posible tráfico de influencias.

Para el organismo judicial, Roa utilizó su importante cargo para resultar beneficiado en la adquisición del mencionado apartamento, en el cual habita actualmente.

Apartamento de Julián Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana

La segunda razón es que quiere trasladarse a un espacio más reducido. Por eso, una persona cercana al exdirector de la multinacional le dijo a SEMANA que está buscando un apartamento más pequeño en el norte de Bogotá.

Tercera razón: el presidente de Ecopetrol tiene claro que el penthouse 901 solo le ha traído escándalos judiciales y ruido con la prensa.

Como si fuera poco, entre él y Julián Caicedo, su pareja, hay un distanciamiento desde hace varias semanas.

Julián Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Suministrada a SEMANA-API

El joven, administrador de negocios internacionales, al parecer, reside en otra ciudad y eso también motivaría al expresidente de la petrolera a buscar un espacio más reducido. Esa versión aún no ha sido confirmada por Roa.

Lo cierto es que el expresidente de Ecopetrol ha dejado claro a su círculo más cercano que está arrendando su propiedad, pero no porque quiera salir de Colombia. De hecho, ni siquiera lo hizo cuando la Junta Directiva le concedió un período de vacaciones, porque paseó por la Costa y Anapoima, en Cundinamarca.

Cada habitación del lujoso apartamento del expresidente de Ecopetrol tiene baño privado, cuenta con family room, chimeneas, una cocina italiana, jacuzzi, pérgolas y un comedor al aire libre.

El apartamento, según la publicación, estará disponible para rentar en un mes, y costará 40 millones de pesos mensuales.

Roa compró el inmueble en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos. Según la Fiscalía, su valor comercial ascendía a 2.727 millones, por lo que habría recibido un beneficio de 927 millones de pesos, equivalente al 34 %.

La historia de la propiedad tiene otro capítulo. Según las escrituras conocidas de manera pública, inicialmente fue adquirida por Roca BI S. A. S., sociedad de Roa y Julián Caicedo.

Apartamento de Julián Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana

Esa operación fue anulada y, dos días después, el apartamento quedó escriturado únicamente a nombre de Roa.

La Fiscalía sostiene que Juan Guillermo Mancera, coronel retirado de la Policía, fue una pieza clave en la negociación y que Roa obtuvo condiciones favorables tanto en el precio como en la forma de pago.

Además, la Fiscalía aseguró que, tiempo después, Roa habría utilizado su posición como presidente de Ecopetrol para presionar a Luis Enrique Rojas, entonces presidente de Hocol, con el propósito de favorecer a Gaxi ESP S. A. S., empresa de Mancera, en el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena.

Roa fue imputado el 11 de marzo de 2026 y no aceptó los cargos. Siempre ha sostenido que adquirió el apartamento antes de ser presidente de Ecopetrol y que, cuando hizo el negocio, no tenía idea de que Gustavo Petro lo nombraría en ese cargo.