La senadora del Centro Democrático María Clara Posada volvió a cuestionar el contrato de arrendamiento de la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ubicada en el edificio Torre Squadra, en Bogotá.
Detrás del multimillonario contrato de arrendamiento de la sede de la JEP hay algo que no cuadra.— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) September 22, 2026
A pesar que la Constructora GAP SAS, dueña del edificio "Torre Squadra", registró en la escritura y el certificado de libertad y tradición en 2020 que la construcción costó $20.975… pic.twitter.com/R9CUwHUQLO
La congresista puso el foco en la diferencia entre el valor registrado de la construcción y los recursos que, según su denuncia, ha destinado la entidad al pago del alquiler.
De acuerdo con los documentos que presentó Posada, la Constructora GAP SAS, propietaria del edificio, registró en 2020, mediante escritura pública y el certificado de libertad y tradición, que la construcción tenía un valor de $20.975 millones.
La senadora asegura que, entre 2020 y 2026, la JEP ha pagado $114.202 millones por el arrendamiento del inmueble. Esto representa, según sus cálculos, un promedio de $16.314 millones anuales.
La diferencia es el principal argumento de la denuncia. Posada sostiene que con los recursos destinados durante estos años al alquiler se habrían podido adquirir, de acuerdo con su comparación, hasta cinco edificios de características similares.
“¿Cuál fue la justificación técnica para acudir al arriendo y no a la compra que hubiera reducido considerablemente los costos de funcionamiento?”, cuestionó la congresista.
La senadora también puso en discusión el régimen bajo el cual la JEP realizó la contratación. Según Posada, la jurisdicción está facultada para contratar bajo el derecho privado, una condición que atribuye al artículo 118 de la Ley Estatutaria de la JEP y que, en su interpretación, le permite hacerlo sin acudir a procesos de licitación.
No aclaren que oscurece.— Maria Clara Posada (@MaclaPosada) September 22, 2026
Es inadmisible que los recursos de los colombianos se hayan utilizado para pagar la defensa jurídica del secretariado de las FARC. Esto es un gasto que bajo ninguna circunstancia encuentra justificación.
De acuerdo a Forbes, en 2014 esa organización… https://t.co/xZ6Iu5Rbk0
Por eso, plantea otro interrogante sobre el contrato: qué estudios técnicos y financieros respaldaron la decisión de arrendar la Torre Squadra y no contemplar la adquisición del inmueble como alternativa.
“¿Qué hay detrás de este millonario contrato de arrendamiento?”, preguntó la senadora, quien insiste en que se debe explicar el criterio utilizado para comprometer estos recursos públicos durante varios años.