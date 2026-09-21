“Cada sentencia no puede estar costando 180 mil millones de pesos”: cuestionan a la JEP tras quejarse por el recorte presupuestal

El presidente Abelardo De La Espriella le dio el visto bueno a la propuesta del senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez, para restarle 100.000 millones de pesos a la cartera de la JEP y entregarlos al Consejo Superior de la Judicatura.

Presidente de la JEP acudió a la Corte Penal Internacional por recorte presupuestal anunciado por Abelardo De La Espriella

Tras lo anterior, Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha dicho que ese recorte que se plantea para 2027, impactaría el funcionamiento de ese tribunal de justicia transicional.

En El Debate de SEMANA, la senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, cuestionó a la JEP, teniendo en cuenta la millonada que representa el funcionamiento de dicho tribunal transicional, mientras su presidente Ramelli rechaza el recorte presupuestal anunciado por De La Espriella.

“Hay cifras cuantiosísimas que se le cargan a los colombianos para un tribunal que ha hecho absolutamente todo, menos ejercer justicia. Yo no desconozco lo valioso de los Acuerdos de Paz, aunque me parece que se usaron muchas medidas artificiosas para sacarlo a pupitrazo limpio. Pero lo que sí veo es que, como todo en el país, tiene que rendir resultados, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tiene que hacerlo. Y 21 sentencias no le pueden estar costando a cada colombiano… cada sentencia, no puede estar costando 180 mil millones de pesos”, dijo Posada en El Debate.

En tal sentido, Posada cuestionó el hecho de que, a la fecha, la JEP haya emitido tan solo 21 sentencias.

“No puede ser que un tribunal solo haya estudiado ocho macrocasos. No puede ser. No se compadece con la realidad económica de los colombianos, no se compadece con el sentido de justicia, y sobre todo, no se compadece— que es para lo que fue creado— con los principios de prevención general negativa y con el principio de prevención especial negativa. No se compadece”, agregó.

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De tal modo, la senadora del uribismo insistió en El Debate en que no es justo que millonarias cifras de dinero terminen saliendo de los bolsillos de los colombianos, rumbo a la JEP.

La senadora María Clara Posada. Foto: María Clara Posada / Red Instagram

“La JEP va recibir 3.8 billones de pesos y yo sí considero que los resultados en materia de justicia es lo mínimo que se le debe a los colombianos que pagan ese aparato tan costoso [La JEP]; 4.5 billones es un exabrupto que le está costando a los colombianos el fruto de su trabajo, de su esfuerzo productivo, para mantener las vanidades del gobierno, de lo que queda de Juan Manuel Santos, y de un tribunal que lo único que ha dado son 21 sentencias que no han producido ningún tipo de justicia, ni de verdad, ni de reparación”, recalcó Posada.