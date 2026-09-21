Destapan supuesto motivo por el que Petro y Cepeda se opusieron a medida de Abelardo De La Espriella en universidades: “Tal vez es eso”

El presidente Abelardo De La Espriella desató una gran discusión después de anunciar un nuevo protocolo para atender los disturbios que se presenten en las universidades.

“La protesta pacífica ejercida dentro del marco de la Constitución y la ley será respetada y garantizada por mi Gobierno, pero el terrorismo, el vandalismo urbano, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra Fuerza Pública y la población civil no son protesta”, señaló.

Julio Cesar Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical, habló en SEMANA acerca de este tema y, entre otras cosas, se refirió a las reacciones que tuvieron el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda, quienes se mostraron en contra de esto.

“Petro antes de defender la autonomía universitaria como un derecho constitucional, lo que hizo durante muchos años y ha hecho es utilizar la autonomía para hacer todo tipo de actos vandálicos en las protestas que él suele liderar”, dijo.

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El congresista aseguró que el exjefe de Estado es uno de los que más ha “convocado la agresividad en las calles”. Por lo mismo, desde el punto de vista de Triana, cualquier medida que quiera evitar esto no será bien recibida por el líder de la oposición.

Protestas y disturbios en la ciudad de Bogotá. Foto: Semana

“No hay un colombiano distinto a Petro que haya promovido que la protesta deje de ser pacífica y que termine en lo que ha terminado. Siempre vamos a defender la protesta, (...) pero no se puede permitir que esto sea excusa para delinquir”, señaló.

El representantes agregó: “Tal vez sea eso lo que defiende el expresidente”.

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Germán Rodríguez, senador del Movimiento Salvación Nacional, también habló en SEMANA acerca de este tema y apuntó que la “izquierda va a boicotear todo” lo que tenga que ver con el Gobierno de De La Espriella.

Por lo mismo, según él, es que se están oponiendo a este nuevo protocolo que anunció el máximo mandatario. “Todo lo van a bloquear ellos porque Petro se siente como pez en el agua en la oposición criticando absolutamente todo lo bueno, esa es su naturaleza”, expresó.

Pese a todo el debate que se ha generado, la propuesta del jefe de Estado sigue adelante y será una de las opciones que se analicen con el objetivo de evitar que se cometan crímenes al interior de las universidades, tal y como ha venido ocurriendo en los últimos años.