“Van a querer repetir el estallido de 2021″: advierten en vivo a propósito de informe revelado por SEMANA

Este sábado, 19 de septiembre, SEMANA reveló en exclusiva un informe de inteligencia que describe cómo varios grupos armados ilegales se infiltraron en 10 universidades del país.

Desde las aulas, se estarían fraguando planes criminales, que tendrían como objetivo desestabilizar algunas ciudades a través de fuertes protestas.

Exclusivo: identifican células de guerrillas en diez universidades y alertan de un plan para desestabilizar al país

Detrás de esos planes estarían, según el informe de inteligencia que conoció SEMANA, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco y Calarcá.

Las revelaciones generaron revuelo político en el país y, a propósito, el senador Germán Rodríguez, del Partido Salvación Nacional, lanzó una advertencia en El Debate de SEMANA.

“Aquí lo que vemos es que van a querer repetir el estadillo de 2021. Por eso, claro que sí, hay que respetar a la universidad y a los estudiantes buenos. Pero cuando se encuentra algo en flagrancia, hay que entrar″, dijo el congresista en vivo, en El Debate.

El senador también recordó que, durante “los últimos 24 meses”, se han presentado varios hechos violentos al interior de la Universidad Nacional, en Bogotá.

“Ha habido violaciones, apuñaladas y explosiones dentro de salones de la Universidad Nacional. En ese momento, el que quiere estudiar no lo puede hacer; lo que sí están aprendiendo es a armar baretos de marihuana y hacer bombas molotov. Hemos visto los videos de entrenamiento militar. Aquí también ha sido un asentamiento para, no las comunidades indígenas, sino para las mingas, que han utilizado las universidades nacionales, públicas, para hacer todo el vandalismo”, agregó Rodríguez en El Debate.

No obstante, el senador insistió en que una gran mayoría de los estudiantes universitarios quieren acabar las carreras que están cursando en los tiempos establecidos.

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“Quieren terminar en cinco años sus carreras. Pero hoy hay zánganos, terroristas, que llevan 16 años y que van saltando de carrera, en carrera, para que no los puedan sacar. Por eso aplaudo la iniciativa del presidente de la República, de respetar la autonomía estudiantil, pero no a los terroristas”, aseveró el congresista en El Debate de SEMANA.

Según el reciente informe revelado por SEMANA, las universidades donde se han identificado células de guerrillas son: Nacional, Distrital y Pedagógica, en Bogotá; de Antioquia, Nacional y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, en Medellín; Industrial de Santander, en Bucaramanga; del Valle, en Cali; del Cauca, en Popayán; y Surcolombiana, en Neiva.