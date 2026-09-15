Fico Gutiérrez dijo qué hay detrás de la posición de Petro y Cepeda sobre el protocolo para ingreso a universidades durante disturbios

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció la creación de un protocolo para fijar en qué situaciones las autoridades podrán ingresar en los campus universitarios. Lo anterior, tras los recientes desmanes en Bogotá en medio de marchas estudiantiles.

“La autonomía universitaria no es patente de impunidad. Voy a ir por ustedes, incluso entrando a las universidades”: De La Espriella

“He dado instrucciones claras para establecer un protocolo nacional de actuación que permita distinguir cuándo estamos en el ejercicio legítimo de la protesta y cuándo existen hechos de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público, que exigen, sin lugar a dudas, la intervención de las autoridades”, dijo De La Espriella el pasado domingo en medio de una alocución.

Tras lo anterior, el expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda rechazaron el anuncio del jefe de Estado.

Por lo tanto, en El Debate de SEMANA, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, dijo qué hay detrás de la posición de Petro y Cepeda sobre el protocolo anunciado por el presidente de la República.

Para Gutiérrez, Petro y Cepeda están “asustados” y hasta formuló una tesis al respecto. “Porque por fin les van a acabar las células terroristas que han construido durante tantas décadas y que les han servido justamente para generar terror para tomarse algunos de los centros educativos en el país. Ellos trabajan para ellos. Así como hicieron en el último gobierno que fue fortalecer a las Farc, al ELN y a las estructuras criminales, a ellos les sirve esas células dentro de las ciudades. Les sirve que sigan reclutando a jóvenes, justamente en muchos centros universitarios para sus propósitos, pero se les acabó la fiesta”, dijo Gutiérrez en El Debate.

*En desarrollo…