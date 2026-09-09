Joven de 17 años hizo varios disparos dentro de un colegio de Medellín y luego se autolesionó

Este miércoles 9 de septiembre, un joven de 17 años ingresó a un colegio de Medellín, Antioquia, con un arma de menor letalidad, hizo varios disparos y después se autolesionó. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció por medio de su cuenta en X, donde entregó detalles.

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“Lamentablemente, se presentó una situación muy grave en una institución educativa de Medellín. Un joven de 17 años ingresó al colegio con un arma de menor letalidad, realizó varios disparos para intimidar a las personas y posteriormente se autolesionó”, sostuvo.

Al mismo tiempo, indicó: “Fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. En este momento estamos en el colegio con las autoridades, verificando exactamente qué fue lo que pasó”.

Por su parte, el teniente coronel John Gómez, comandante de la Estación de Policía Villa Hermosa, se pronunció sobre el caso, que ha generado conmoción entre la ciudadanía.

“Queremos informar que en la comuna 8, el día de hoy, más exactamente en el sector La Sierra, Institución Educativa Gabriel García Márquez, un joven de 17 años ingresa a la institución con un arma de compresión. El ingreso lo realiza por una de las tapias de la institución educativa. Una vez al interior de la institución, se genera una lesión a la altura de la cabeza con dicha arma”, indicó.

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Al mismo tiempo, el oficial precisó: “Momentos después, dos ciudadanos ingresan, cogen el arma, se retiran de la institución y, a través de las cámaras de biovigilancia, logramos identificar a estos sujetos, quienes son trasladados a la estación de policía Villa Hermosa, con el fin de adelantar las investigaciones correspondientes y esclarecer lo sucedido dentro de la institución educativa”.

Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar cómo este menor de edad obtuvo el arma de menor letalidad.