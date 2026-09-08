Esta es la ciudad con mayor costo de vida tras el último informe de inflación

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó la cifra de inflación correspondiente a agosto de 2026, uno de los indicadores clave del país, que permite conocer el comportamiento de los precios y el estado de la economía nacional.

Inflación de agosto 2026 fue de 6,24%: precios retoman tendencia al alza

En esta ocasión, la cifra entregada para la variación anual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 6,24 %, al comparar agosto de 2026 con agosto de 2025.

Inflación en agosto de 2026, según estadísticas del Dane Foto: Dane / Documento

Medellín se ubicó en el primer lugar de las ciudades con mayor alza anual de los precios, desplazando a Bucaramanga, que ocupó el segundo lugar.

El mismo se estima mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC), un indicador que muestra la evolución del costo promedio de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo final de los hogares, expresado en relación con un período base.

IPC por ciudades en 2026

Según la información correspondiente a agosto de 2026, estas fueron las variaciones anuales del IPC en los diferentes dominios geográficos, frente a agosto de 2025.

Medellín fue la ciudad que registró la mayor inflación anual, con 7,07 %. Le siguieron Bucaramanga, con 7,03 %; Pereira, con 6,85 %; y Armenia, con 6,83 %. En quinto lugar se ubicó Cali, con 6,41 %. Por su parte, el promedio nacional se situó en 6,24 %.

En contraste, Riohacha presentó la menor variación anual del IPC, con 4,37 %. Le siguieron Pasto, con 4,72 %; Valledupar, con 5,31 %; Montería, con 5,37 %; y Sincelejo, con 5,42 %.

Ciudades con la inflación más alta y más baja en agosto de 2026 Foto: Dane / Documento

Entre los demás dominios geográficos, Florencia registró una variación de 5,59 %; Barranquilla, 5,60 %; Neiva, 5,69 %; Cartagena, 5,94 %; Manizales, 5,96 %; Ibagué, 5,98 %; y Cúcuta y otras áreas urbanas, 6,02 %.

Asimismo, Villavicencio registró 6,06 %, mientras que Bogotá D.C., Santa Marta y Popayán alcanzaron 6,08 %.

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El informe tiene en cuenta la evolución de los precios de los bienes y servicios que hacen parte de la canasta de consumo de los hogares y permite observar las diferencias en el comportamiento de la inflación entre los distintos dominios geográficos.

El informe entregado por la entidad contempla los diferentes dominios geográficos incluidos en la medición del IPC, entre ellos Medellín, Bucaramanga, Pereira, Armenia, Cali, Bogotá D.C., Santa Marta, Popayán, Villavicencio, Cúcuta, Ibagué, Manizales, Cartagena, Neiva, Barranquilla, Florencia, Sincelejo, Montería, Valledupar, Pasto y Riohacha, además del agregado nacional y otras áreas urbanas.