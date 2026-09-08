Ministra de Minas, María Nohemí Arboleda, dejó preocupados a congresistas de la Comisión V: “Tarifas de energía tienen que subir”

Uno de los primeros debates de control político que enfrentó la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, deja latente la incertidumbre en relación a los temas energéticos en Colombia, de cara a un Fenómeno de El Niño que apenas empieza a arreciar.

La funcionaria respondió a varias dudas, pues el debate se concentró en la energía, tema que domina, tras su paso por XM, el operador del sistema.

Los parlamentarios la bombardearon con preguntas, porque si algo puede impactar fuertemente la economía colombiana y todas las apuestas del Gobierno, es que falte la energía y ya se habla de racionamientos en algunas zonas del país, sin que ni siquiera El Niño llegue con la ferocidad que se espera que traiga.

Arboleda les respondió con transparencia, según sustentó, y por ello, dejó más preocupaciones de las que tenían los congresistas antes del debate de control político. Dijo que las tarifas tienen que subir y desafortunadamente no puede dar un mensaje distinto: “No nos digamos mentiras”, aseguró.

Debate de control político a la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, en la Comisión V de Cámara. Foto: Comisión V de Cámara / Youtube

De acuerdo con la intervención de la ministra de Minas, están poniendo todas las piezas necesarias para —ojalá— evitar lo más temido: un racionamiento severo. Sin embargo, enfatizó en que “empezamos con una situación crítica” y las cuentas así lo evidencian, pues hay deudas a las generadoras, que tendrán que pagarse pronto, para que ellas puedan entrar a suplir la reducción de la generación de energía hidráulica. Los giros de esa deuda— que llamó la atención de algunos de los parlamentarios, quienes pensaron que les van a irrigar recursos a unos sí y a otros no— empezarán en septiembre.

Julio Roberto Salazar, presidente de la Comisión V de Cámara de Representantes. Foto: Comisión V de Cámara / Youtube

Subasta flash

Varios fueron los anuncios que hizo la funcionaria, los cuales, sin embargo, no calmaron los ánimos en relación con un desabastecimiento energético que provocará, al menos, cortes de energía.

Por ejemplo, confirmó que hará una subasta flash en este mismo año, para conseguir energía en medio de una mayor demanda, principalmente en zonas de altas temperaturas, donde es ineludible el uso de aires acondicionados para soportar el calor.

Las subastas son herramientas para garantizar lo que se llama confiabilidad, pues se trata de contratar suministro de electricidad para garantizar el abastecimiento y la estabilidad del sistema energético.

Reactivación del servicio en el Caribe

Una de las mayores preocupaciones que expusieron varios de los congresistas fue la del precario servicio en la región Caribe, sobre lo cual, Arboleda manifestó que ya fue activado un plan Caribe, no obstante, enfatizó en que “el tema es de años y es complejo”.

“No puedo dar un parte de tranquilidad”

Aunque se está trabajando arduamente, según lo manifestó la funcionaria, cada mensaje que emitía agregaba más preocupación frente a la situación. Dijo, por ejemplo que el Fenómeno de El Niño suma todos los problemas que tienen los eventos climáticos como este, con un agravante ahora: la demanda está incrementando y hay problemas con empresas como Air-e y Afinia. Y no son las únicas, afirmó. Por lo tanto, manifestó que “si no manejamos bien El Niño no va a haber ni Comisión V”, en el entendido en el cual, es la encargada de debatir y poner el control desde el Legislativo a los temas energéticos.