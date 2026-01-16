Desde febrero bajará la gasolina en Colombia, anuncia el ministro Edwin Palma: “Ya no de forma ficticia”

Desde el 1 de febrero comenzará a reflejarse una reducción en el precio de la gasolina en Colombia, según confirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.

El anuncio retoma lo dicho previamente por el presidente Gustavo Petro y, de acuerdo con el Gobierno, se sustenta en el avance del saneamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC) y en ajustes estructurales en la política de precios.

Palma afirmó que la disminución será gradual y que se está revisando de manera coordinada con el Ministerio de Hacienda. También aseguró que la baja no será “ficticia” ni producto de aparentes precios bajos con cargo al presupuesto público, como —según dijo— ocurrió en gobiernos anteriores.

El Gobierno explicó que la posibilidad de reducir el costo del combustible se da luego de ordenar las cuentas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), que durante años registró un déficit creciente.

Además, según ellos, ese desbalance se utilizó para mantener precios bajos de manera artificial, lo que derivó en una deuda que ahora ha sido atendida.

Sumando a eso, el mismo Ministerio de Minas y Energía señaló que el saneamiento del FEPC empieza a reflejarse en efectos para los consumidores. Un comunicado indicó que el Gobierno decidió pagar lo adeudado y cerrar la puerta a la generación de nueva deuda asociada al Fondo, y que ese esfuerzo, junto con ajustes estructurales en el sistema de precios y condiciones del entorno económico, permite iniciar una reducción del precio de la gasolina a partir de febrero.

La cartera también indicó que la disminución será progresiva, con “cuentas claras”, y que no pondrá en riesgo la estabilidad macroeconómica.

En ese sentido, Palma dijo que se trata de una decisión basada en criterios técnicos y no en medidas improvisadas, y sostuvo que el objetivo del Gobierno es avanzar en una reducción del precio del combustible sin generar nuevos desequilibrios fiscales.

Esto se produce en un momento marcado por incrementos en el precio de la gasolina en los últimos años, un escenario que ha tenido efectos en distintos sectores de la economía.

Bajo el actual Gobierno, esos ajustes fueron defendidos como necesarios para cerrar la brecha financiera del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). Ahora, el Ejecutivo plantea que, una vez ordenadas las cuentas del Fondo, es posible iniciar una reducción controlada.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado cifras concretas sobre cuánto bajará el precio del galón ni en qué ciudades se sentirá primero el ajuste.