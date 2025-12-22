Vehículos

Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) emitió una nueva circular con la que confirmaba la tarifa del diésel a partir del 20 de diciembre.

Camilo Eduardo Castro Cetina

22 de diciembre de 2025, 4:51 p. m.
El precio del diésel tuvo un incremento a partir del 20 de diciembre.
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) confirmó el aumento en el precio del diésel a partir del pasado 20 de diciembre; según la entidad, el incremento es de $ 100 por galón, por lo que en las 13 principales ciudades del país el valor promedio quedará en $10.885.

En este orden de ideas, el precio del galón del diésel, que en octubre pasado estaba en $11.076 para la ciudad de Bogotá, ahora quedará en $11.176 a partir de la fecha mencionada.

1Bogotá11.176
2Medellín11.198
3Cali11.318
4Barranquilla10.861
5Cartagena10.827
6Montería11.077
7Bucaramanga10.932
8Villavicencio11.276
9Pereira11.259
10Manizales11.245
11Ibagué11.167
12Pasto10.238
13Cúcuta8.932
 Promedio PVP precio (13 ciudades principales)10.885

“La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de conformidad con lo establecido en el artículo 1.º de la Resolución 40590 de 2025, informa que, a partir del 20 de diciembre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será diez mil novecientos cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos ($10.904,48) M/Cte. por galón. Así mismo, y según lo establecido en el artículo 2.º de la Resolución 40590 de 2025, se informa que, a partir del 20 de diciembre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM será cinco mil novecientos sesenta pesos con dos centavos ($5.960,02) M/Cte. por galón”, indicó la CREG en la circular 219 de 2025.

Precio de la gasolina se mantiene estable

Si bien la nueva directriz emitida por el Gobierno Nacional determina un incremento de $100 en el precio del galón para el diésel, la gasolina no tuvo ningún cambio, por lo que el valor promedio para las 13 principales ciudades del país seguirá siendo de $15.967 por galón.

Este precio se mantiene desde el pasado 20 de octubre, fecha en la que el valor de la gasolina registró su último incremento.

El precio de la gasolina se mantendrá estable, por el momento. Foto: Getty Images

En ciudades como Bogotá, la tarifa es de $16.393, mientras que en Villavicencio es de $16.493, siendo la más cara; y en Pasto, el valor es de $14.150, siendo la más barata.

1Bogotá16.393
2Medellín16.316
3Cali16.403
4Barranquilla16.038
5Cartagena15.996
6Montería16.246
7Bucaramanga16.158
8Villavicencio16.493
9Pereira16.341
10Manizales16.368
11Ibagué16.311
12Pasto14.150
13Cúcuta14.366
 Promedio PVP precio (13 ciudades principales)15.967

