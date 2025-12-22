Sorpresivo aumento del diésel para fin de año, ¿qué pasará con al precio de la gasolina?

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) confirmó el aumento en el precio del diésel a partir del pasado 20 de diciembre; según la entidad, el incremento es de $ 100 por galón, por lo que en las 13 principales ciudades del país el valor promedio quedará en $10.885.

El precio del diésel tuvo un incremento de $ 100. Foto: Álvaro Tavera / Colprensa

En este orden de ideas, el precio del galón del diésel, que en octubre pasado estaba en $11.076 para la ciudad de Bogotá, ahora quedará en $11.176 a partir de la fecha mencionada.

1 Bogotá 11.176 2 Medellín 11.198 3 Cali 11.318 4 Barranquilla 10.861 5 Cartagena 10.827 6 Montería 11.077 7 Bucaramanga 10.932 8 Villavicencio 11.276 9 Pereira 11.259 10 Manizales 11.245 11 Ibagué 11.167 12 Pasto 10.238 13 Cúcuta 8.932 Promedio PVP precio (13 ciudades principales) 10.885

“La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), de conformidad con lo establecido en el artículo 1.º de la Resolución 40590 de 2025, informa que, a partir del 20 de diciembre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios de la gasolina motor corriente será diez mil novecientos cuatro pesos con cuarenta y ocho centavos ($10.904,48) M/Cte. por galón. Así mismo, y según lo establecido en el artículo 2.º de la Resolución 40590 de 2025, se informa que, a partir del 20 de diciembre de 2025, el Ingreso al Productor previsto en la estructura de precios del ACPM será cinco mil novecientos sesenta pesos con dos centavos ($5.960,02) M/Cte. por galón”, indicó la CREG en la circular 219 de 2025.

Precio de la gasolina se mantiene estable

Si bien la nueva directriz emitida por el Gobierno Nacional determina un incremento de $100 en el precio del galón para el diésel, la gasolina no tuvo ningún cambio, por lo que el valor promedio para las 13 principales ciudades del país seguirá siendo de $15.967 por galón.

Este precio se mantiene desde el pasado 20 de octubre, fecha en la que el valor de la gasolina registró su último incremento.

El precio de la gasolina se mantendrá estable, por el momento. Foto: Getty Images

En ciudades como Bogotá, la tarifa es de $16.393, mientras que en Villavicencio es de $16.493, siendo la más cara; y en Pasto, el valor es de $14.150, siendo la más barata.