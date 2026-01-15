Este 15 de enero los trabajadores del país recibirán su primera quincena del año con el incremento del salario mínimo mensual que decretó el presidente Gustavo Petro en un 23 % con relación al 2025.

El exdirector del DPS y ficha clave del petrismo, Gustavo Bolívar, sacó pecho sobre el aumento salarial que empezarán a ver todos los trabajadores que ganan un mínimo a partir de esta jornada.

“Para más de 12 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo, es una quincena histórica, no es una quincena cualquiera: reciben un millón de pesos por quince días de trabajo cuando hace cuatro años, para la misma época, recibían solo un millón de pesos por trabajar 30 días”, sostuvo Bolívar.

Esa declaración se da en medio de críticas al porcentaje decretado por el Gobierno, dado que un sector del país alega que esa cifra tiene impactos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en la estabilidad de los empleos formales en el país.

No obstante, Bolívar aseguró que el alza decretada por el jefe de Estado hará que las empresas tengan mayor productividad y que los establecimientos comerciales estén llenos.

“Van a ver ustedes dentro de un año los resultados. Hoy están los medios, los economistas de la derecha sembrando miedo y catástrofe al decir que todo va a subir y que se van a desbordar los precios. Eso no es cierto porque el salario mínimo es solo uno de los factores que influye en la inflación”, aseveró Bolívar.

Políticos de oposición y empresarios, además de gremios como el de la seguridad y el de los transportadores, ya se han quejado por el incremento de precios que están sintiendo los colombianos en sus bolsillos por cuestiones cotidianas como el pago de la administración de las copropiedades, rubro que está atado al pago de los salarios de los trabajadores de aseo y vigilancia.

Bolívar aseguró que habla como un empresario consciente de que el capitalismo “debe tener un sentido de humanidad” y aceptó que es posible que sus ganancias se reduzcan a partir del alza decretada por el Gobierno. “Debe tener un alza natural, y los empresarios deben ganar, pero esto tiene que ser ponderado”, comentó Bolívar.

Tales son los reparos al incremento del 23 % del salario mínimo que ya están en curso demandas contra el decreto presidencial que estableció ese nuevo rubro.