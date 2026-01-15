Política

Salario mínimo: Gustavo Bolívar sacó pecho por “quincena histórica” de los trabajadores en Colombia

El exdirector del DPS aseguró que el “capitalismo consciente” está a favor de que los trabajadores ganen más dinero.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 7:57 p. m.
Gustavo Bolívar aseguró que la quincena de este 15 de enero de 2026 es "histórica" para los trabajadores.
Gustavo Bolívar aseguró que la quincena de este 15 de enero de 2026 es "histórica" para los trabajadores. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

Este 15 de enero los trabajadores del país recibirán su primera quincena del año con el incremento del salario mínimo mensual que decretó el presidente Gustavo Petro en un 23 % con relación al 2025.

El exdirector del DPS y ficha clave del petrismo, Gustavo Bolívar, sacó pecho sobre el aumento salarial que empezarán a ver todos los trabajadores que ganan un mínimo a partir de esta jornada.

“Para más de 12 millones de trabajadores que ganan el salario mínimo, es una quincena histórica, no es una quincena cualquiera: reciben un millón de pesos por quince días de trabajo cuando hace cuatro años, para la misma época, recibían solo un millón de pesos por trabajar 30 días”, sostuvo Bolívar.

La cruzada de Petro en defensa del salario mínimo: el presidente le respondió a sus críticos

Esa declaración se da en medio de críticas al porcentaje decretado por el Gobierno, dado que un sector del país alega que esa cifra tiene impactos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y en la estabilidad de los empleos formales en el país.

No obstante, Bolívar aseguró que el alza decretada por el jefe de Estado hará que las empresas tengan mayor productividad y que los establecimientos comerciales estén llenos.

Gustavo Petro quiere atajar el incremento de las tarifas de vigilancia e hizo propuesta a las asambleas de copropietarios

“Van a ver ustedes dentro de un año los resultados. Hoy están los medios, los economistas de la derecha sembrando miedo y catástrofe al decir que todo va a subir y que se van a desbordar los precios. Eso no es cierto porque el salario mínimo es solo uno de los factores que influye en la inflación”, aseveró Bolívar.

Políticos de oposición y empresarios, además de gremios como el de la seguridad y el de los transportadores, ya se han quejado por el incremento de precios que están sintiendo los colombianos en sus bolsillos por cuestiones cotidianas como el pago de la administración de las copropiedades, rubro que está atado al pago de los salarios de los trabajadores de aseo y vigilancia.

¿Colombia está en riesgo de un paro camionero? Esto respondió Petro

Bolívar aseguró que habla como un empresario consciente de que el capitalismo “debe tener un sentido de humanidad” y aceptó que es posible que sus ganancias se reduzcan a partir del alza decretada por el Gobierno. “Debe tener un alza natural, y los empresarios deben ganar, pero esto tiene que ser ponderado”, comentó Bolívar.

Tales son los reparos al incremento del 23 % del salario mínimo que ya están en curso demandas contra el decreto presidencial que estableció ese nuevo rubro.

