¿Colombia está en riesgo de un paro camionero? Esto respondió Petro

El gremio advierte que hay un incremento en el costo operativo.

Redacción Semana
15 de enero de 2026, 5:24 p. m.
Presidente Gustavo Petro.
Presidente Gustavo Petro. Foto: Cortesía Presidencia API

El presidente Gustavo Petro está convencido de que Colombia no está en riesgo de vivir un paro camionero en los próximos días, pese a que los conductores reclaman que se presenta un incremento en los costos operativos del sector, impacto que aseguran se dio por el incremento del salario mínimo.

El mandatario sostiene que esa posibilidad es lejana debido a que el costo operativo de los transportistas está anclado al precio del combustible, que para el caso de los camiones acostumbra ser el diésel, un insumo que está subsidiado por el Gobierno nacional.

“El mayor costo de la operación de un camión es el combustible y las llantas, el combustible diésel lo subsidiamos y lo importado tiende a bajar de precios”, sostuvo Petro.

Gustavo Petro quiere atajar el incremento de las tarifas de vigilancia e hizo propuesta a las asambleas de copropietarios

Pero hay otro elemento que entra en la ecuación: la subida en los precios de los peajes, que se estima con el incremento del IPC, también impacta en los costos operativos del sector.

Enrique Peñalosa aterriza oficialmente en la Gran Consulta por Colombia

El cónclave de MinDefensa con los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía para la recta final del Gobierno Petro

Álvaro Uribe se refiere al aumento del salario mínimo: “El Gobierno lo mata por los altos impuestos y el endeudamiento”

La reacción de la exesposa de Petro por su foto junto a un jaguar y con gafas negras: “Para las admiradoras”

Procesada por el magnicidio de Miguel Uribe pidió perdón y causó molestias: “Qué desgracia”

Este será el sueldo que recibirán los jóvenes que presten el servicio militar en el 2026

Abogado David Cote demanda el decreto de emergencia económica: “Si dejamos pasar esta, el día de mañana gobernarán sin Congreso”

Estalla conflicto entre Gobierno Petro y gobernadores porque se niegan a cumplir un decreto que hace parte de la emergencia económica

La cruzada de Petro en defensa del salario mínimo: el presidente le respondió a sus críticos

Advierten a trabajadores lo que les pasará por aumento del salario mínimo decretado por Petro: “El presidente debe estar preocupado”

“No me imagino un paro camionero gremial en contra de sus propios conductores. No se puede transportar cargas sobrexplotando a los conductores”, defendió Petro. Durante este Gobierno el Ministerio de Transporte ha instalado diferentes espacios de conversación con el sector para evitar un paro de los camioneros que, si ocurre, tendría un impacto directo con el precio de los alimentos.

El presidente Gustavo Petro negó que Colombia esté en riesgo de vivir un paro camionero.
El presidente Gustavo Petro negó que Colombia esté en riesgo de vivir un paro camionero. Foto: Captura en pantalla X @petrogustavo

