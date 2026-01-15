¿Colombia está en riesgo de un paro camionero? Esto respondió Petro

El presidente Gustavo Petro está convencido de que Colombia no está en riesgo de vivir un paro camionero en los próximos días, pese a que los conductores reclaman que se presenta un incremento en los costos operativos del sector, impacto que aseguran se dio por el incremento del salario mínimo.

El mandatario sostiene que esa posibilidad es lejana debido a que el costo operativo de los transportistas está anclado al precio del combustible, que para el caso de los camiones acostumbra ser el diésel, un insumo que está subsidiado por el Gobierno nacional.

“El mayor costo de la operación de un camión es el combustible y las llantas, el combustible diésel lo subsidiamos y lo importado tiende a bajar de precios”, sostuvo Petro.

Gustavo Petro quiere atajar el incremento de las tarifas de vigilancia e hizo propuesta a las asambleas de copropietarios

Pero hay otro elemento que entra en la ecuación: la subida en los precios de los peajes, que se estima con el incremento del IPC, también impacta en los costos operativos del sector.

“No me imagino un paro camionero gremial en contra de sus propios conductores. No se puede transportar cargas sobrexplotando a los conductores”, defendió Petro. Durante este Gobierno el Ministerio de Transporte ha instalado diferentes espacios de conversación con el sector para evitar un paro de los camioneros que, si ocurre, tendría un impacto directo con el precio de los alimentos.