Polémico gol anulado a Santa Fe que salva a Vasco Da Gama en El Campín: offside que levanta críticas en Sudamérica

Santa Fe y Vasco Da Gama juegan por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana en el estadio El Campín de Bogotá. El club bogotano tiene el afán de sacar una ventaja considerada para la vuelta en Río de Janeiro la próxima semana.

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Sobre el minuto 9 llegó la primera opción clara para Santa Fe luego de un gol de cabeza de Iván Scarpeta. El defensa central midió la pelota, saltó y lanzó el cabezazo para el segundo palo y así abrir el marcador. Era el 1-0 para el ‘León’, pero el juez de línea levantó la bandera y forzó la revisión del VAR.

El juez central esperaba el veredicto ante una jugada muy fina con tinte de ser anulada. Atacante y defensor parecían en línea, pero por mínimos detalles se tomó la decisión que causa críticas y molestia en Santa Fe, en lo que pudo ser la mínima ventaja apenas comenzando el partido.

VAR anula el gol a Santa Fe Foto: X

Tras el gol anulado a Santa Fe, el arquero Weimar Asprilla comenzó a ser protagonista con dos atajadas claves, primero lanzó un balón al tiro de esquina y en el posterior cabezazo nuevamente tomó la pelota con sus manos para mantener el cero. El club cardenal pasaba su peor momento cuando se dio la anulación del gol y el brasileño por poco marcaba lo que pudo ser el desastre del ‘León’.

ANULADO EL 1-0 DE INDEPENDIENTE SANTA FE ANTE VASCO DA GAMA



Por offside de Scarpeta previo a su cabezazo, el tanto del defensor no suma en el marcador.



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A medida que avanzaba el tiempo, Santa Fe se veía mejor en la cancha, con Franco Fagúndez saliendo de las marcas de los centrales y aportando toques y aperturas desde el interior para encontrar los espacios, así llegó la otra opción clara de gol para el local, pero Helibelton Palacios mandó la pelota por encima del arco.

Santa Fe vs. Vasco: pronóstico de la inteligencia artificial

Entre los expertos hay un leve favoritismo para Vasco da Gama; sin embargo, Santa Fe ya dio un batacazo en esta Copa Sudamericana con River Plate y quiere repetir la dosis ante el ‘Gigante da Colina’.

Pese al leve favoritismo de Vasco, la IA dice que Independiente Santa Fe clasificará con un marcador global de 2-1 a favor.

“El factor que puede inclinar la balanza es precisamente el primer partido. Si Santa Fe consigue una ventaja de dos goles en Bogotá, sus posibilidades de clasificación crecerían considerablemente”, dice ChatGPT al momento de la consulta.