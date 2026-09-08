Primer aviso de Mourinho en Champions: Real Madrid le da baño de realidad al Inter

Real Madrid arrancó con pie derecho la fase de liga de la Champions League. Este martes, 8 de septiembre, la Casa Blanca venció al Inter de Milán (2-1) en su primer partido de la competencia.

Lluvia de ‘bloopers’ en el Inter de Milán: Real Madrid no perdonó y armó la fiesta por Champions

Kylian Mbappé es tendencia mundial por sus declaraciones: le tiró a Raphinha y Dembélé

Se trata del primer golpe sobre la mesa de José Mourinho en esta Champions League 2026-2027. Para nadie es un secreto que la orejona es la obsesión del Real Madrid, más después de un par de temporadas donde no ha podido brillar de la forma esperada.

Así las cosas, el Madrid se monta en los primeros lugares de la tabla de posiciones y apunta a seguir con la buena racha de cara a las fechas venideras.

Los goles con los que el Real Madrid venció al Inter de Milán

El marcador se movió rápido este martes, sobre los 14′, para el delirio del Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé aprovechó un error en la defensa del Inter de Milán, que no supo salir desde atrás y vio cómo el Real Madrid puso el 1-0 a favor parcial.

¿Y SI ES EL AÑO, KIKI? Mbappé aprovechó el error de la salida del Inter y definió de primera para marcar el 1-0 del Real Madrid.



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Y como si el error en salida de la defensa del Inter de Milán fuera poco, apareció un insólito blooper por parte del portero nerazzurri, Josep Martínez, a los 23′. Pegado al arco, le quitaron el balón y Federico Valverde acabó enviando el esférico al fondo de la portería.

¡¡ARQUERITO TIME Y GOL DE FEDERICO PARA EL SEGUNDO DEL MADRID!! Josep Martínez cometió un error garrafal, Valverde presionó y marcó el 2-0 del Merengue vs. Inter.



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Con ese 2-0 parcial se fueron al descanso. La expectativa crecía entre la prensa y los aficionados. El Real Madrid salía al segundo tiempo en busca de aumentar el marcador, mientras el Inter estaba obligado a cambiar de actitud y formas.

Los segundos 45′ fueron vibrantes en la capital española. Ambos equipos tuvieron situaciones claras y algunos mano a mano que parecían imperdibles, pero la falta de puntería y las intervenciones de los porteros impidieron que acabaran en gol las situaciones.

¡¡NO SE PUEDE EXPLICAR COMO NO FUE GOL DE BELLINGHAM!! JOSEP MARTÍNEZ LA SALVÓ SOBRE LA LÍNEA Y EVITÓ EL 3-0 DEL MADRID ANTE INTER.



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Todo cambió sobre los 76′, cuando Inter de Milán descontó gracias a Carlos Augusto. Un centro desde la derecha fue aprovechado por el jugador nerazzurri, que acabó enviando el balón al fondo de la portería.

ASISTENCIA DEL TORO Y DESCONTÓ EL INTER: Lautaro Martínez metió el buscapié y Carlos Augusto la empujó para marcar el 1-2 ante Real Madrid. ¡Hay partido!



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Sin embargo, no hubo tiempo para más. El central del compromiso, Michael Oliver, marcó el final y el marcador favoreció al Real Madrid con 2-1 sobre el Inter.

¿Cuál es el próximo partido del Inter de Milán por la Champions?

El próximo partido del Inter de Milán por la Champions League será el 13 de octubre, cuando recibirá a Brujas.

¿Cuál es el próximo partido del Real Madrid por la Champions?

El próximo partido del Real Madrid por la Champions League será el 14 de octubre, cuando visitará a la Roma.