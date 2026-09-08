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Primera tabla de Champions League 2026/2027 con seis líderes y un par de colombianos en la cima

Este martes se jugó la primera tanda de partidos. Debutó Real Madrid, Inter, Manchester City y un par de colombianos.

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Redacción Deportes
8 de septiembre de 2026 a las 4:06 p. m.
Inicio la fase de liga de la Champions League 2026/2027
Inicio la fase de liga de la Champions League 2026/2027 Foto: Getty Images

Se empezó a jugar la Uefa Champions League en la temporada 2026/2027.

En acción entraron clubes candidatos como Manchester City, Real Madrid e Inter de Milán. También hubo participación colombiana con el ingreso al campo de Nelson Deossa con Real Betis, que le remontó al Lille en un apasionante partido.

Dichos primeros seis juegos movieron la tabla de posiciones dejando al cuadro inglés del City como el líder transitorio, al equipo de los colombianos como colíder y en el fondo de la tabla a un onceno de Milán que deberá reponerse.

Tabla de posiciones UCL 2026/2027

  1. Manchester City — 3 puntos | +2
  2. Real Betis — 3 puntos | +1
  3. Borussia Dortmund — 3 puntos | +1
  4. Aston Villa — 3 puntos | +1
  5. Real Madrid — 3 puntos | +1
  6. AEK Atenas — 3 puntos | +1

Haaland

Manchester City se impuso en el campo del Oporto (2-0) gracias a un doblete del noruego Erling Haaland, este martes en la primera jornada de la Liga de Campeones.

Tras haberse topado con el muro levantado por el portero portugués Diogo Costa, los Citizens fueron recompensados por su dominio al inicio de la segunda parte, con un cabezazo de Haaland a la salida de un centro del argentino Enzo Fernández (47′), en su estreno en Champions con su nuevo equipo.

El delantero noruego amplió la ventaja con un remate con el interior del pie derecho dentro del área, bien asistido por Rayan Aït-Nouri en el tramo final del encuentro (90+1).

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