Tabla de posiciones en Liga BetPlay: victoria del Tolima mueve los ocho y mete presión al América

Este lunes, 7 de septiembre, Deportes Tolima y Llaneros jugaron un partido de la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll. Fue el único compromiso que tuvo desarrollo en el día, por lo que genera movimiento directo en la tabla de posiciones de la competencia.

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Llaneros 1 - 2 Deportes Tolima: el pijao movió los ocho

Arrancó ganando Llaneros (1-0) sobre los 18′ y gracias a un gol de Néider Ospina. Parecía que el equipo de la media Colombia le hacía frente al Tolima, pero el cuadro pijao respondió y fue al frente por la remontada y lo consiguió.

Con anotaciones de Sebastián Guzmán (23′) y Sergio Aguayo (65′), Tolima le ganó de visitante a Llaneros y ese triunfo lo deja como segundo de la tabla de posiciones, con miras a una temprana clasificación.

⚽💥 ¡Gran gol de Aguayo! ¡Celebra Tolima de visitante contra Llaneros en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/VHaGoPxyaA — Win Sports (@WinSportsTV) September 8, 2026

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: Deportes Tolima pasa a ser segundo

América de Cali sigue siendo el indiscutible líder de la Liga BetPlay con 20 puntos en ocho partidos, producto de seis triunfos y dos empates. Es realmente destacado lo hecho por el elenco escarlata de arranque.

Segundo queda Deportes Tolima, que desplaza al Medellín y queda con 16 puntos, mientras el poderoso asoma tercero con 15.

Es cierto que América es líder con todas las letras, pero Tolima tiene un partido menos que la mecha. En caso de que los pijaos ganen dicho duelo pendiente, quedarían a tan solo una unidad de los escarlatas, metiéndoles presión si es que quieren conservar su liderato.

# Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 América 8 6 2 0 20 4 16 20 2 Tolima 7 5 1 1 12 8 4 16 3 Medellín 6 5 0 1 12 6 6 15 4 Atlético Nacional 5 4 0 1 12 4 8 12 5 Millonarios 8 3 3 2 9 6 3 12 6 Llaneros 8 3 2 3 9 9 0 11 7 Santa Fe 7 2 4 1 11 9 2 10 8 Águilas Doradas 6 2 4 0 10 8 2 10 9 Bucaramanga 6 2 4 0 7 5 2 10 10 Once Caldas 7 2 3 2 11 9 2 9 11 Cúcuta 8 2 3 3 8 13 -5 9 12 Deportivo Cali 6 2 2 2 8 6 2 8 13 Internacional 8 1 5 2 10 8 2 8 14 Fortaleza 8 1 4 3 8 10 -2 7 15 Deportivo Pereira 6 1 3 2 6 9 -3 6 16 Jaguares 7 1 3 3 7 12 -5 6 17 Boyacá Chicó 6 1 2 3 4 12 -8 5 18 Junior 6 0 3 3 8 12 -4 3 19 Pasto 8 0 2 6 7 15 -8 2 20 Alianza 7 0 2 5 5 15 -10 2

El grupo de los ocho lo completan, parcialmente: Atlético Nacional, Millonarios, Llaneros, Independiente Santa Fe y Águilas Doradas. Por fuera del grupo están equipos como Bucaramanga, Deportivo Cali y Once Caldas.

Para cerrar la tabla de posiciones están Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto y Alianza F.C. La sorpresa es que el vigente bicampeón de Colombia no logra levantar cabeza.

Así va la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-ll

Lunes, 7 de septiembre de 2026

Llaneros 1 - 1 Deportes Tolima

Jueves, 10 de septiembre de 2026

8:00 p. m.: Millonarios vs. Deportivo Cali

Martes, 27 de octubre de 2026

6:00 p. m.: Cúcuta Deportivo vs. Águilas Doradas

8:05 p. m.: Boyacá Chicó vs. Junior de Barranquilla

Miércoles, 28 de octubre de 2026

6:00 p. m.: Once Caldas vs. Alianza F.C.

8:05 p. m.: Internacional de Bogotá vs. Independiente Medellín

Jueves, 29 de octubre de 2026

6:15 p. m.: América de Cali vs. Fortaleza

8:30 p. m.: Atlético Nacional vs. Independiente Santa Fe

Viernes, 30 de octubre de 2026

6:00 p. m.: Deportivo Pereira vs. Jaguares F.C.

8:05 p. m.: Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Pasto

*La fecha 5 de la Liga BetPlay fue una de las aplazadas por el terremoto en Colombia del pasado 10 de agosto.