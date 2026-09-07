Lo que dice la prensa de Brasil de Santa Fe, rival de Vasco en Copa Sudamericana: hay preocupación

Santa Fe comienza los cuartos de final de la Copa Sudamericana con mucho optimismo de por medio luego de eliminar a River Plate en los octavos cuando menos era favorito. Tras la épica clasificación en el Monumental, el ‘León’ no le quita los ojos de encima a Vasco Da Gama, un tradicional club de Río de Janeiro.

El mejor jugador de Colombia en el Mundial 2026 en la lista para el Balón de Oro: se filtró en Europa

Faryd Mondragón se pronunció por lo de Millonarios: habló de su arribo y la relación con Gamero

Por la ida de los cuartos, Santa Fe será local en el estadio El Campín y la consigna es que pueda sacar un valioso resultado de local en Bogotá y así ir con ventaja para la vuelta en Río de Janeiro la próxima semana. El técnico Pablo Repetto alista al grupo de jugadores y espera reponer el ánimo tras el durísimo empate con Fortaleza en Bogotá.

La prensa brasileña analiza lo que podría pasar y lo primero que se tiene es información y novedades. En Globo Esporte, el medio deportivo más consultado en Brasil, llama la atención las bajas que el club carioca tendrá en Colombia, mientras que Marino Hinestroza se gana los H2 con su posible titularidad en El Campín.

Y es que todo parece indicar que es un plan del entrenador de Vasco Da Gama, pues tiene los ojos puestos en el partido ante Gremio el próximo fin de semana por el Brasileirao, que le es clave para intentar salir de zona de descenso en esta recta final de temporada. Salvar la categoría es plan prioritario del club. Por eso la gestión del cansancio y la nómina alterna.

“Las ausencias forman parte del plan del Vasco para gestionar el cansancio de una plantilla que ha estado compitiendo en tres torneos simultáneamente. Por lo tanto, Pedro Emanuel tendrá que modificar el equipo para controlar el tiempo de juego de los jugadores, centrándose en el partido contra el Grêmio en el Campeonato Brasileño el sábado en Porto Alegre”, dice Globo en su análisis.

Al altitud sería un problema

En el Diario Do Río, el medio más leído de la ciudad brasileña, hicieron un artículo por la altitud del estadio El Campín y hay preocupación por la situación climática que se pueda presentar en los jugadores del Vasco. Elaboraron un ranking de los escenarios con más metros sobre el nivel del mar de esta edición de la Sudamericana y el coloso de Bogotá está de terceras, solo superado por el Hernando Siles de La Paz, Bolivia, y el Garcilaso de Cusco, Perú.

Marino Hinestroza tiene contrato con Vasco da Gama hasta diciembre de 2029. Foto: Thiago Ribeiro / AGIF / AGIF via AFP

El partido de ida entre Santa Fe y Vasco será transmitido en exclusiva por DSports (DGO) en su señal principal. El pitazo inicial quedó programado para las 5:00 de la tarde (hora de Colombia) y 7:00 de la noche (hora de Brasil).