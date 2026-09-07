Hay tristeza en el fútbol profesional colombiano (FPC) por la muerte de Jorge Enrique Bermúdez Melo, padre del defensor Jorge ‘Patrón’ Bermúdez, recordado por ser ídolo en Boca Juniors de Argentina y más clubes en Colombia.

Instituciones del balompié nacional, como la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) e Independiente Santa Fe —club en el que militó—, despidieron a Bermúdez Melo luego de que se conociera la noticia de su deceso.

A través de sus medios oficiales, la Dimayor se manifestó con un mensaje solidario.

“La División Mayor del Fútbol Colombiano —Dimayor—, en cabeza de su presidente, Carlos Mario Zuluaga Pérez, y los 36 clubes afiliados, lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo, histórico exfutbolista colombiano y referente del Deportes Quindío”, recordó sobre su pasado en el cuadro del Armenia.

A su vez, le reconoció el tiempo que estuvo vigente en el balompié local: “Bermúdez, conocido como el Hacha, construyó gran parte de su carrera con el conjunto quindiano, del que fue capitán durante varios años y con el que disputó 608 partidos entre 1967 y 1984, convirtiéndose en el jugador con más presencias en la historia del club. También defendió las camisetas de Independiente Santa Fe y Deportivo Pereira”.

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“La Dimayor expresa sus más sinceras condolencias a sus familiares, amigos, excompañeros y al Deportes Quindío, acompañándolos en este difícil momento. Q. E. P. D. JORGE ENRIQUE BERMÚDEZ MELO”, completó en el mensaje de condolencias.

Los clubes que defendió lo lamentan

Por la misma vía de redes sociales, Deportes Quindío e Independiente Santa Fe colocaron mensajes para despedir a quien es parte de su historia deportiva.

“Hoy nos despedimos de nuestro eterno capitán, pero recordaremos por siempre a nuestro ídolo. Tu legado siempre vivirá en el club y en el corazón de toda nuestra hinchada. Descansa en paz, eterno capitán”, le expresó el Quindío a uno de sus estandartes.

“Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Jorge Enrique Bermúdez Melo (exjugador del plantel profesional en 1974). Enviamos un fraternal abrazo a toda su familia y allegados en este difícil momento”, fue la forma en que los cardenales dieron el último adiós a Bermúdez.

El Patrón despide a su papá

Sobre las 2:30 p. m. de este lunes, 7 de septiembre, Jorge Bermúdez hijo usó su cuenta personal de Instagram para dar el último adiós público a su “querido viejo”.

“Ya nos dejaste y descansas en paz. Siempre serás parte de mí y de toda la hermosa familia que dejas”, escribió con sentimiento.

“Gracias por ser mi motivo, mi orgullo, y el motor que empujó mi vida”, agregó quien siguió los pasos de su padre.

“Tus valores, tu alegría, y cariño estarán presentes siempre con nosotros. Te amamos y te vamos a extrañar muchísimo. Hasta siempre”, terminó junto a unas cuatro fotos de Jorge Enrique cuando era jugador y otras más del último tiempo.

Sobre las causas del fallecimiento, se pudo saber en las últimas semanas que una caída debilitó a Bermúdez Melo. Al parecer, la cabeza estuvo bastante comprometida y sufrió un derrame craneal, según lo manifestó su hija Vanessa Bermúdez.