El día que un exjugador de la Selección Colombia se le plantó a un barra brava que tenía un machete: testigo contó la historia

“Parado cara a cara puteándose, pero en en ningún momento reculó. No lo tengo tatuado al Patrón Bermúdez porque no me animé. Y el barra brava nunca tuvo las bolas para tirar el machetazo, por suerte (...) El Patrón mientras caminaba, hablaba de su vida, dónde había nacido; todo muy resumido, pero poniéndolo en contexto; como andá a buscar una bazooka porque con un machete no pasa nada’”, concluyó el argentino Domínguez, quien se retiró del fútbol en el 2017 con la camiseta de Newell’s.