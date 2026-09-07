Polémico gol de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20: agresión, intimidación y revuelo

Con todo empezó este lunes, 7 de septiembre, el Mundial Femenino Sub-20 para la Selección Colombia.

Desde las 11:00 a.m. rodó el balón y los primeros 30 minutos del juego vs. Costa Rica dejaron muchas situaciones para revisar. En primera medida estuvo el garrafal error de Luisa Agudelo en contra de la Tricolor.

Después de ello, un golpe a la cara de Valerin Loboa (Colombia) no fue juzgado en primera instancia como penal. Luego de que el VAR interviniera se le otorgó pena máxima a las cafeteras, que fue convertido por Fernanda Viáfara.

Colombia vs. Costa Rica en el Mundial Femenino Sub-20 Foto: FIFA via Getty Images

Previo a la anotación la polémica se encendió por la manera de actuar de la portero tica. En la grabación de la transmisión se vio cómo con gestos de burla y risas irónicas intentó intimidar a la cobradora.

Ese criticado actuar de nada le sirvió a la de Costa Rica luego de ver caer su arco. Y ahí, fue que Viáfara de Colombia cayó en el juego de su rival. Una vez anotó la atacante le fue a gritar el tanto a su colega para zafarse de lo que anteriormente le había hecho.

🇨🇴 Colombia 1-1 Costa Rica 🇨🇷, ¡Llegó el empate colombiano! Ashley Quesada quiso hacer la del Dibu Martinez, pero Fernanda Viafara no comió cuento y anotó el empate en el Mundial Sub20 Femenino



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Esa provocación de lado y lado pudo dar hasta para que la juez del partido amonestara a ambas futbolistas. Cabe recordar que ese tipo de discusiones entre rivales se han intentado erradicar del balompié desde que se dieron situaciones con el ‘Dibu’ Martínez, justamente ante la Selección Colombia Masculina de Mayores.

Colombia hizo más por la victoria

En el primer tiempo y tras encontrar el empate a un tanto Colombia se fue en busca de más goles para lograr vencer a Costa Rica en la fecha 1 de la Copa Mundo Femenina Sub-20.

Las dirigidas por Carlos Paniagua hicieron presión a las contrarias, sin encontrar claridad para ampliar el resultado a su favor.

Dicho juego inicial tanto para Colombia como para Costa Rica era crucial debido a la complejidad del grupo que les correspondió donde comparten con Portugal y RPD de Corea, respectivamente.

De no conseguir victoria, las colombianas se verían en una situación complicada para pelear por una clasificación a la siguiente instancia.

Afortunadamente, la capacidad técnica del equipo dirigido por Paniagua permitió que en la segunda mitad se lograra la remontada. Al 56′ Mariana Silva marcó el segundo gol en favor del equipo colombiano para perfilar el triunfo nacional en Polonia, sede de la mencionada Copa Mundo.

🇨🇴 Colombia 1-1 Costa Rica 🇨🇷, ¡Centro y gol!, Centro y Mariana Silva de cabeza puso el balón contra el piso y Quesada tapó, pero SIlva pendiente al reboté embocó el balón para el 2-1 de COlombia en el Mundial Sub20 Femenino



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A primera hora RPD de Corea se estrenó venciendo a Portugal, lo que hace que las asiáticas y sudamericanas tomen la punta del grupo E.

Calendario de Colombia en el Mundial Femenino Sub-20

Una vez culmine el partido contra Costa Rica, independiente del resultado las colombianas deberán replantear para lo que serán sus dos próximas salidas.

Dichos dos juegos que les restan a Colombia serán contra rivales top. Volverá a jugar el próximo jueves y domingo, en busca de clasificarse.

Fecha 2

Colombia vs. Portugal

Fecha: jueves 10 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Lodz

TV: Gol Caracol y Ditu

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Fecha 3

Colombia vs. RPD de Corea

Fecha: domingo 13 de septiembre

Hora: 11:00 a.m. (Colombia)

Estadio: Lodz

Transmisión: Gol Caracol y Ditu