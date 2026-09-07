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Garrafal error de Luisa Agudelo en el Mundial Femenino Sub-20: se equivocó y afectó a Colombia

A los seis minutos del partido contra Costa Rica, se produjo el primer gol en contra de las superpoderosas.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

7 de septiembre de 2026 a las 11:21 a. m.
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia, salió mal en la primera jugada del partido.
Luisa Agudelo, arquera de la Selección Colombia, salió mal en la primera jugada del partido. Foto: Captura Canal RCN

Luisa Agudelo quedó retratada por un garrafal error en el debut de la Selección Colombia en la fase de grupos del Mundial Femenino sub-20. A pesar de su larga experiencia en mundiales, la exarquera del Deportivo Cali fue presa de los nervios en el arranque del grupo E.

VANCOUVER, CANADA - JULY 07: Nestor Lorenzo, Head Coach of Colombia, reacts after the team's defeat through the penalty shootout after the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Switzerland and Colombia at BC Place Vancouver on July 07, 2026 in Vancouver, British Columbia, Canada. Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
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Sobre los seis minutos de partido, cayó un centro llovido al área y Agudelo salió de su portería para capturarlo; sin embargo, la pelota le pasó por encima después de hacer un extraño.

Sheika Scott, principal figura de Costa Rica, aprovechó esa desatención para definir sin oposición y marcar el primero a favor del seleccionado tico.

Luisa Agudelo se dio cuenta de su equivocación y miró hacia el banquillo buscando consuelo. Sus compañeras, en señal de solidaridad, se acercaron a ella para darle un espaldarazo de confianza en medio de la inesperada situación.

¿Quién es Luisa Agudelo? Trayectoria y datos

Luisa Agudelo es la principal figura de la Selección Colombia Sub-20. Actualmente, ataja para el San Diego Wave de Estados Unidos, pero el mejor momento de su carrera lo vivió en la Liga Femenina BetPlay con la camiseta del Deportivo Cali.

Sus espectaculares atajadas fueron fundamentales para el bicampeonato del cuadro azucarero en 2024 y 2025. Al tiempo que se destacaba en el fútbol colombiano, disputó tres mundiales de categorías menores: Mundial Femenino Sub-17 de India en 2022, Mundial Femenino Sub-20 de Colombia en 2024 y Mundial Femenino Sub-17 de República Dominicana en 2024.

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Agudelo también ha sido convocada para la Selección Colombia de mayores. Allí ha peleado por el puesto con porteras de gran experiencia internacional como Katherine Tapia y Catalina Pérez.

La arquera vallecaucana tiene grandes opciones de ser convocada al Mundial 2027 de Brasil, aunque todavía faltan muchos meses por delante para conocer la lista de elegidas del técnico Ángelo Marsiglia y Luis Agudelo transita sin mucha continuidad en el fútbol estadounidense.

La colombiana tiene contrato con San Diego Wave hasta 2028 y parece difícil que pueda salir en busca de más minutos. Lo más seguro es que este año lo termine en Estados Unidos, pues su fichaje fue un proyecto a largo plazo por la juventud y buenas condiciones que ha demostrado con solo 19 años de edad.

LODZ, POLAND - SEPTEMBER 04: (EDITORS NOTE: This image has been digitally altered.) Luisa Agudelo of Colombia poses for a portrait during the FIFA U-20 Women's World Cup Portrait Session on September 04, 2026 in Lodz, Poland. (Photo by Christian Bruna - FIFA/FIFA via Getty Images)
Luisa Agudelo en las fotos oficiales del Mundial Femenino Sub-20 de Polonia 2026. Foto: FIFA via Getty Images

Además de Luisa Agudelo, la Selección Colombia Sub-20 citó a otras tres arqueras para esta edición de la Copa del Mundo Sub-20 en Polonia. Las alternativas que tiene el técnico Carlos Paniagua son Jimena Ospina (Internacional de Palmira) y Saray Marín (América de Cali).

La Tricolor comparte grupo con Corea del Norte y Portugal, principales favoritas a clasificar a la siguiente fase del Mundial.