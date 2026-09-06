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Video | Jugadores de América y Nacional casi se van a los golpes: así se vivió el tenso momento

El partido amistoso estuvo repleto de emociones.

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Daniel Armando Méndez Suárez

Daniel Armando Méndez Suárez

6 de septiembre de 2026 a las 8:36 a. m.
Jorman Campuzano y Jhon Tilman Palacios disputando la pelota.
Jorman Campuzano y Jhon Tilman Palacios disputando la pelota. Foto: Colprensa

En un compromiso que trascendió lo deportivo para unir al balompié nacional por una causa solidaria, Atlético Nacional y América de Cali se enfrentaron en un partido amistoso disputado para recaudar fondos en favor de las víctimas del devastador terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. La tragedia dejó un saldo de más de 331 fallecidos, miles de heridos y severos daños materiales.

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El choque atrajo la atención del público al enfrentar al actual líder invicto de la Liga BetPlay (América) contra un cuadro verdolaga en proceso de reestructuración, pero efectivo en resultados, que buscaba revancha tras la reciente victoria escarlata 1-0 en el torneo oficial.

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Ráfaga de goles en un inicio frenético

El encuentro arrancó con una intensidad desbordante que se tradujo en cuatro anotaciones durante los primeros 20 minutos de juego. Apenas iniciado el cotejo, Edwin Cardona adelantó al verde antioqueño tras capitalizar un rebote derivado de un potente disparo de Ian Poveda.

La respuesta de la Mecha fue inmediata: tras una destacada maniobra colectiva, Luis Quiñones asistió a Jhon Murillo para sellar el 1-1 parcial. Sin embargo, la efectividad de Nacional terminó inclinando la balanza rápidamente.

A los 7 minutos de juego, Ian Poveda aprovechó los desajustes en la zaga americana y marcó el 2-1 mediante un preciso remate de media distancia.

Cerca del minuto 17, el portero Jean Fernandes cometió una infracción en el área sobre Alfredo Morelos. Cardona asumió el cobro desde el punto penal y decretó el 3-1 definitivo.

Tensiones y conato de bronca antes del descanso

Pese a que el marcador no se volvió a mover, el compromiso mantuvo el tinte competitivo de un clásico oficial. Sobre el minuto 40, un desborde de Luis Quiñones desencadenó una fuerte discusión y un cruce de empujones con el atacante Alfredo Morelos.

El altercado provocó la reacción del banquillo suplente del América, cuyos integrantes amagaron con ingresar al terreno de juego para intervenir en la disputa. El juez central logró contener la situación y amonestó con tarjeta amarilla a Morelos y al defensor Marlon Torres, devolviendo el orden antes del término de la etapa inicial.