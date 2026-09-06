Video | Jugadores de América y Nacional casi se van a los golpes: así se vivió el tenso momento

En un compromiso que trascendió lo deportivo para unir al balompié nacional por una causa solidaria, Atlético Nacional y América de Cali se enfrentaron en un partido amistoso disputado para recaudar fondos en favor de las víctimas del devastador terremoto ocurrido el pasado lunes 10 de agosto en Colombia. La tragedia dejó un saldo de más de 331 fallecidos, miles de heridos y severos daños materiales.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay luego de los empates de Junior y Santa Fe

El choque atrajo la atención del público al enfrentar al actual líder invicto de la Liga BetPlay (América) contra un cuadro verdolaga en proceso de reestructuración, pero efectivo en resultados, que buscaba revancha tras la reciente victoria escarlata 1-0 en el torneo oficial.

Los 12 jugadores que ya conocen a Alberto Gamero: repiten ciclo con el DT en Millonarios

Ráfaga de goles en un inicio frenético

El encuentro arrancó con una intensidad desbordante que se tradujo en cuatro anotaciones durante los primeros 20 minutos de juego. Apenas iniciado el cotejo, Edwin Cardona adelantó al verde antioqueño tras capitalizar un rebote derivado de un potente disparo de Ian Poveda.

¡Golazo de Murillo!



De tacó América de Cali consiguió la igualdad parcial ante Atlético Nacional en el arranque del clásico.



▶️ Mira la 🇨🇴 #SerieColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/dprOvQt5FW — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 6, 2026

La respuesta de la Mecha fue inmediata: tras una destacada maniobra colectiva, Luis Quiñones asistió a Jhon Murillo para sellar el 1-1 parcial. Sin embargo, la efectividad de Nacional terminó inclinando la balanza rápidamente.

A los 7 minutos de juego, Ian Poveda aprovechó los desajustes en la zaga americana y marcó el 2-1 mediante un preciso remate de media distancia.

Cerca del minuto 17, el portero Jean Fernandes cometió una infracción en el área sobre Alfredo Morelos. Cardona asumió el cobro desde el punto penal y decretó el 3-1 definitivo.

¡Penal sobre Morelos y gol de Cardona!



El mediocampista de Atlético Nacional llegó al doblete tras convertir desde el punto blanco frente al América de Cali.



▶️ Mira la 🇨🇴 #SerieColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/9yO04ddlTs — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 6, 2026

Tensiones y conato de bronca antes del descanso

Pese a que el marcador no se volvió a mover, el compromiso mantuvo el tinte competitivo de un clásico oficial. Sobre el minuto 40, un desborde de Luis Quiñones desencadenó una fuerte discusión y un cruce de empujones con el atacante Alfredo Morelos.

🔥 ¡Se calentaron los ánimos!



⚽ Jugadores de América de Cali y Atlético Nacional protagonizaron un momento de tensión durante el partido.



▶️ Mira la 🇨🇴 #SerieColombia en el Plan Premium de #DisneyPlus. pic.twitter.com/S56j74G3uN — ESPN Colombia (@ESPNColombia) September 6, 2026

El altercado provocó la reacción del banquillo suplente del América, cuyos integrantes amagaron con ingresar al terreno de juego para intervenir en la disputa. El juez central logró contener la situación y amonestó con tarjeta amarilla a Morelos y al defensor Marlon Torres, devolviendo el orden antes del término de la etapa inicial.