Dólar en picada: la moneda cierra la jornada con marcado precio a la baja

El dólar estadounidense concluyó las operaciones de este martes en Colombia con una cotización de $3.111, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

El dólar arrancó la jornada del jueves 3 de septiembre al alza. ¿Qué está pasando en el mercado?

Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda extranjera registró una reducción de $15 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $3.126.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $3.110, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $3.128 y, posteriormente, descendió hasta alcanzar un mínimo de $3.105. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $3.116.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 1.209 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 698,8 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

En el contexto internacional, el índice del dólar presentó una caída del 0,21 %. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

La Unión Europea invertirá 200 millones de euros adicionales (232 millones de dólares) en proyectos relacionados con la energía, las materias primas y la conectividad en Groenlandia, anunció el lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

“Ponemos en marcha juntos la asociación UE-Groenlandia (…), 200 millones de euros de nuevas inversiones para Groenlandia para este año y el próximo”, anunció durante una rueda de prensa al término de una visita de dos días a Nuuk, la capital del territorio autónomo danés.

Von der Leyen recordó durante la visita que solo Groenlandia y Dinamarca deciden el futuro de la inmensa isla ártica, codiciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“Queremos dejar muy claro y repetir una vez más aquí que el futuro de Groenlandia corresponde decidirlo a los groenlandeses y a Dinamarca, y a nadie más”, dijo la presidenta de la comisión.

Las inversiones europeas se centran en la conectividad, las energías limpias y las materias primas críticas.

Esta nueva partida, que se suma a la duplicación de la ayuda directa de la UE a Groenlandia, contribuirá al desarrollo de proyectos como mejorar las capacidades satelitales y facilitar el acceso a internet en el norte y el este de la isla.

Von der Leyen llegó el domingo a Nuuk para una visita de dos días durante la cual se reunió con los jefes de los Gobiernos danés y groenlandés.

*Con información de AFP.