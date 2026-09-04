Precio del dólar en picada: la divisa cerró más barata la jornada del 4 de septiembre

El dólar estadounidense concluyó las operaciones de este viernes en Colombia con una cotización de $ 3.127, después de registrar movimientos considerables a lo largo de la jornada.

El dólar arrancó la jornada del jueves 3 de septiembre al alza. ¿Qué está pasando en el mercado?

Las variaciones en el precio de la divisa tienen un impacto directo en quienes compran bienes provenientes del exterior, efectúan pagos internacionales o adquieren productos y servicios cuyo valor está expresado en dólares.

Al finalizar la sesión en la Bolsa de Valores de Colombia, la moneda extranjera registró una reducción de $ 14 en comparación con la tasa representativa del mercado (TRM) fijada para ese día por la Superintendencia Financiera. La TRM se estableció en $ 3.141.

La jornada comenzó con un dólar cotizándose en $ 3.150, valor que marcó el punto de partida para una sesión caracterizada por importantes movimientos en el mercado.

A medida que avanzaron las negociaciones, la divisa mantuvo un comportamiento inestable. Su cotización llegó a un máximo de $ 3.150 y posteriormente descendió hasta alcanzar un mínimo de $ 3.109. El precio promedio registrado durante las operaciones fue de aproximadamente $ 3.126.

Gráfico precio del dolar

En términos de actividad comercial, durante la sesión se realizaron transacciones por un total de 1.209 millones de dólares, mientras que el monto promedio negociado alcanzó los 698,8 millones de dólares.

El comportamiento de la moneda también estuvo acompañado por movimientos en los mercados internacionales. El índice del dólar, indicador que compara el desempeño de la divisa estadounidense frente a una canasta conformada por seis de las principales monedas del mundo, retrocedió un 0,21 %, hasta situarse en 98,940 puntos.

En el contexto internacional, el índice del dólar presentó una caída del 0,21 %. Foto: Abbas - stock.adobe.com

Economía internacional

El desempleo se mantuvo estable en agosto en Estados Unidos en un nivel bajo, del 4,1 %, según el informe oficial divulgado el viernes, y el presidente Donald Trump reaccionó pidiendo a la Reserva Federal que baje las tasas de interés.

Los mercados, en cambio, temen que la situación saludable del mercado laboral lleve a la Fed a apuntar en el sentido opuesto.

En total, la economía estadounidense creó 162.000 empleos el mes pasado, el triple de lo que esperaban los mercados.

Los inversores preveían en torno a 50.000 nuevos puestos de trabajo creados en agosto, según el consenso publicado por MarketWatch.

Las cifras de creación de empleo de los meses de junio y julio también se revisaron al alza, informó el servicio estadístico del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

En cuanto a la tasa de desempleo, se mantiene sin cambios en un 4,1 %, un nivel que generalmente se considera como pleno empleo.

*Con información de AFP.