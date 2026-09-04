Argentina se está llevando el capital de inversión y Venezuela empieza a crear incentivos para atraerla, advierten empresarios mineros

¿Cómo atraer capital de inversión en el sector minero?. Esa fue una de las preguntas que intentaron resolver algunos expertos, durante la jornada académica del Congreso de Minería, organizado por la ACM-Asociación Colombiana de Minería, que se realizó en Cartagena hasta el viernes 4 de septiembre.

Se trata de un sector que demanda millonarios recursos mientras que el retorno exige largas esperas y un nivel de incertidumbre alto, pues no se sabe con certeza qué se va a encontrar en lo que se está explorando.

Para que los inversionistas apuesten a un escenario como ese se requieren incentivos y los están implementando los países vecinos, por lo que Colombia ha restado competitividad frente a sus vecinos.

“Estamos en un viento de cola con la minería, pero se requiere ajustar tuercas”: Juan Camilo Nariño, presidente de ACM

En ese contexto, Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgás, gremio de empresas productoras de gas, puso en el horizonte el hecho de que Argentina se está llevando el capital de inversión del sector en el continente y Venezuela ya está buscando un camino similar, creando incentivos para atraer recursos.

La intervención del viceministro general de Hacienda, Andrés Quevedo, dejó claro el panorama sobre la inversión. “Cayó al nivel más bajo desde 1975″. El problema, es que en la llamada Ley de Rescate Económico que está próxima a ser radicada en el Congreso de la República, para enfrentar la difícil situación fiscal, no habría margen para aplicar incentivos.

Uno de los paneles en el Congreso de Minería organizado por la ACM, Asociación Colombiana de Minería. Foto: ACM / Cortesía

Lo que si planteó, como parte de lo que podrían hacer prontamente, es tomar medidas para garantizar seguridad física, que llegó a niveles deplorables e impacta la inversión privada. También habló de seguridad jurídica, pues lo importante no es solo tener reglas, sino la autoridad para hacerlas cumplir.

Alrededor de la necesidad de atraer inversión salió a relucir el tema de las regalías, que son para las regiones, pero que tienen cuellos de botella, como el que planteó el viceministro Quevedo. “Son muchos recursos. 120 billones de pesos en regalías en los últimos 20 años”. Sin embargo, la plata no se ve en el desarrollo, pues, de acuerdo con los ejemplos expresados por el viceministro, solo el 1 % de los proyectos con regalías tienen valores superiores a 20 millones de dólares. Eso, además, los hace propensos a ser desviados, mientras que el volumen de recursos que representan las regalías que pone la industria extractiva, equivaldría a hacer 5 lineas del Metro como el de Bogotá.

juan camilo nariño Presidente de la ACM Foto: CONGRESO NACIONAL DE MINERIA

En la lluvia de ideas sobre las maneras de hacer que Colombia sea más competitiva en traer inversiones a través de la minería, Juan Camilo Nariño dijo que, antes que pensar en reformas a las regalías, lo que además, no sería tan fácil ni rápido, se requiere traer más, y eso se hace con la generación de un escenario de confianza para que los que tienen los recursos los traigan al país.