Invertir en dólares es una de las alternativas que tienen algunas personas para proteger su patrimonio, ya que contar con recursos en esta moneda permite diversificar las inversiones y reducir la exposición a posibles movimientos de la moneda local.

¿Qué rumbo tomará el dólar en septiembre en medio de una alta volatilidad? Este es el rango en el que se moverá, según Bancolombia

En Colombia, el comportamiento del dólar suele generar interés por su importancia en la economía nacional. La divisa estadounidense es una referencia clave para el comercio internacional, la negociación de materias primas, la fijación de algunos precios y diferentes operaciones financieras.

Dólares en las casas de cambio. Foto: Adobe Stock

Quienes buscan comprar dólares tienen varias alternativas, entre ellas, acudir a casas de cambio, establecimientos especializados en la compra y venta de divisas. Estas entidades manejan precios que pueden variar según la oferta y la demanda del mercado, la disponibilidad de efectivo y las condiciones de cada ciudad.

Precio del dólar en casas de cambio: así está la divisa

La tasa representativa del mercado (TRM) vigente para la jornada se ubica en $3.141,36, lo que representa un aumento de $0,81 frente al valor registrado el jueves, 3 de septiembre, cuando se ubicó en $3.140,55. Esta variación equivale a un aumento del 0,03 % en el precio del dólar.

Las casas de cambio registran diferentes precios de compra y venta según la ciudad. Estos valores corresponden a un muestreo estadístico realizado con información de diferentes ciudades del país.

Estos son los precios promedio registrados en algunas ciudades:

Ciudad Le compran Le venden Spread Bogotá $3.156 $3.234 78 Cali $3.140 $3.310 170 Cartagena $3.050 $3.250 200 Cúcuta $3.170 $3.220 50 Medellín $3.087 $3.217 130 Pereira $3.150 $3.250 100

Entre las ciudades analizadas, Cúcuta registró el mayor precio promedio de compra, con $3.170 por dólar. Por otro lado, Medellín presentó el precio promedio de venta más bajo, con una cotización de $3.217, lo que la ubicó como una de las plazas más competitivas para quienes buscaban comprar dólares en el mercado físico.

Comportamiento del dólar durante la última semana

Para analizar la evolución reciente de la moneda, estos son los valores registrados de compra, venta y TRM:

Fecha Compra Venta TRM Viernes, 4 de septiembre de 2026 $3.156 $3.234 $3.141,36 Jueves, 3 de septiembre de 2026 $3.158 $3.238 $3.140,55 Miércoles, 2 de septiembre de 2026 $3.249,52 $3.123,81 $3.184,00 Martes, 1.° de septiembre de 2026 $3.123,81 $3.249,52 $3.213,97 Lunes, 31 de agosto de 2026 $3.128,10 $3.252,14 $3.202,79 Domingo, 30 de agosto de 2026 $3.121,90 $3.255,95 $3.202,79 Sábado, 29 de agosto de 2026 $3.121,90 $3.255,95 $3.202,79

El comportamiento de la tasa oficial puede influir en las cotizaciones del mercado de divisas en efectivo, aunque los precios ofrecidos por cada establecimiento no necesariamente se mueven en la misma proporción.

Antes de realizar cualquier transacción, es importante tener en cuenta que las casas de cambio no establecen sus precios con base en una tarifa oficial única. Las cotizaciones pueden modificarse durante el día según las condiciones del mercado, la disponibilidad de dólares en efectivo y las políticas comerciales de cada establecimiento.

Dólar cierra al alza en la tarde del jueves 3 de septiembre de 2026

Precio del dólar por casa de cambio

Si desea comparar las tarifas ofrecidas por diferentes establecimientos, estos son los valores registrados en la última actualización disponible:

Los precios de las casas de cambio son referenciales y pueden presentar variaciones en tiempo real. Por esta razón, se recomienda comparar varias opciones antes de realizar una operación de compra o venta de dólares.

Estos valores reflejan las condiciones de oferta y demanda del mercado, y pueden cambiar según la disponibilidad de la divisa en cada establecimiento. También es importante verificar directamente la cotización antes de realizar la transacción, sobre todo en jornadas de alta volatilidad del dólar.