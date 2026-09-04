¿Qué rumbo tomará el dólar en septiembre en medio de una alta volatilidad? Este es el rango en el que se moverá, según Bancolombia

Durante agosto, el peso colombiano se depreció 1,8 % mensual y cerró en 3.215 pesos, 57 pesos más que al inicio del mes. De acuerdo con un análisis de Bancolombia, la desvalorización del peso frente al dólar se concentró en la última parte del mes y respondió principalmente a factores locales.

De hecho, en la última semana del mes pasado, la publicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, que llevó a un “sinceramiento” por parte del Gobierno de las cifras, y las presiones de liquidez desencadenaron una depreciación cercana al 5 % en esos días.

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda y Crédito Público, presentó el Presupuesto general de la Nación, hecho que influyó de manera significativa en la devaluación del peso colombiano al cierre del mes, según Bancolombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

La publicación del Presupuesto General de la Nación para 2027, realizada el 27 de agosto, influyó de manera significativa en la devaluación del peso colombiano al cierre del mes, señala Bancolombia. A través de este proyecto, el Gobierno reconoció un deterioro mayor de las cuentas públicas para 2026 y 2027 tras incorporar obligaciones previamente subestimadas asociadas al servicio de la deuda, pensiones, salud, nómina, subsidios energéticos y al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC).

El déficit fiscal total del Gobierno Nacional Central para 2026 y 2027 fue revisado al alza frente a lo estimado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo 2026, al pasar de 5,3 % a 7,2 % del PIB en 2026 y de 4,5 % a 9,4 % del PIB en 2027.

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Asimismo, al inicio de agosto, el anuncio de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco de la República y la decisión de mantener estables las tasas de interés sorprendieron al mercado y ejercieron presión adicional sobre el peso colombiano, advierte el informe. Esta dinámica, agrega, contrastó con la evolución de los fundamentales externos. El índice DXY (con el que se compara el dólar con otras monedas) retrocedió 0,5 % en el mes y el precio de la referencia Brent del petróleo aumentó 0,3 %. En ese contexto, el precio del dólar en el mes de agosto osciló entre 3.021,50 y 3.252,60 pesos.

Tras la decisión del Banco de la República de mantener su tasa de interés en 12,0 % en la reunión de julio, mientras que en la reunión de agosto no se tomó ninguna decisión sobre política monetaria, los analistas revisaron ligeramente a la baja sus expectativas de tasas de interés para el cierre de los próximos años. La mediana de las estimaciones prevé una tasa de 12,25 % al cierre de 2026 y de 10,50 % al cierre de 2027.

El anuncio de un programa de acumulación de reservas por parte del Banco de la República y la decisión de mantener estables las tasas de interés sorprendieron al mercado y ejercieron presión adicional sobre el peso colombiano. Foto: BANCO DE LA REPÚBLICA

“No obstante, persiste una elevada incertidumbre respecto al balance de riesgos que asumirá la Junta Directiva del Banco de la República. La inflación continúa por encima de la meta y se mantienen riesgos al alza asociados al fenómeno de El Niño, el nuevo escenario fiscal y las necesidades de reconstrucción de los departamentos afectados por el terremoto”, afirma el informe de Bancolombia.

En agosto, el Banco de la República compró 400 millones de dólares mediante una subasta de opciones. Estas adquisiciones hicieron parte de su programa de acumulación de reservas internacionales por 4.000 millones de dólares.

En este contexto, Bancolombia anticipa que el precio del dólar se ubicará entre 3.100 y 3.300 pesos durante septiembre, ante la incertidumbre asociada a factores globales y locales.

La entidad identificó riesgos al alza asociados a los mensajes sobre la situación fiscal del país. En particular, hay expectativa por la presentación, por parte del Gobierno, de su proyecto de Ley de Rescate Económico, que será determinante para evaluar su capacidad de estabilizar la trayectoria de la deuda pública en los próximos años.

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Además, anticipa que el programa de acumulación de reservas internacionales del Banco de la República continuará en septiembre. De hecho, el 2 de septiembre entró en vigor la segunda subasta de opciones de acumulación de reservas internacionales del Banco de la República y estará vigente hasta el 30 de septiembre. “Prevemos que el Emisor mantendrá un ritmo de compras cercano a 400 millones de dólares”, afirma la entidad financiera.

A la baja, a su juicio, persisten riesgos asociados a las estrategias de carry trade (estrategia financiera en la cual un inversor pide prestado dinero en una moneda con una tasa de interés baja para invertirlo en otra moneda o activo con una tasa de interés alta), en un entorno de tasas de interés aún atractivas y una menor prima de riesgo. A esto se suman posibles ayudas del exterior para atender la emergencia causada por el terremoto del 10 de agosto.